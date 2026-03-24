Europa estudia cómo modificar los ES-Alert para diferenciar las alertas más urgentes de mensajes preventivos o sobre el fin de restricciones

Hace casi una década, el Parlamento Europeo reclamó a los estados miembro desarrollar un sistema de alertas para avisar a su población ante episodios potencialmente peligrosos como, por ejemplo, la llegada de lluvias torrenciales, inundaciones y otros eventos extremos. En España, este sistema está en marcha desde el año 2022 y se vehicula a través de los mensajes de ES-Alert. La herramienta ya se ha utilizado en múltiples ocasiones para avisar tanto de la llegada de temporales extremos como del despliegue de medidas de prevención y del fin de las mismas. Ante las quejas de algunos usuarios sobre la "estridencia" de estos mensajes, Europa estudia ahora cómo modular la intensidad de estos avisos para distinguir de forma más clara las alertas urgentes de mensajes como los que, por ejemplo, avisan del fin de estos episodios.

Según ha explicado la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, desde Bruselas se está trabajando en una nueva directiva comunitaria para dar respuesta a emergencias como, por ejemplo, el impacto de lluvias torrenciales o de inundaciones. En este contexto, una de las cuestiones que se está barajando es crear diferentes tipos o intensidades de sonido en función del evento del que se quiera avisar. En este sentido, Solé ha explicado que se baraja mantener la dinámica actual para avisar de situaciones de emergencia. En estos casos, se seguirían enviando mensajes de forma masiva a todos los móviles del territorio y que, en teoría, deberían recibirse de forma automática y acompañadas de un fuerte sonido y de una vibración del dispositivo incluso cuando el teléfono está en silencio.

Bruselas estudia implementar unos mensajes "menos invasivos" y "optativos" para avisar del fin de restricciones derivadas de un temporal

Una de las novedades que se está estudiando es la creación de unos avisos de menor intensidad para comunicar, por ejemplo, el fin de unas lluvias torrenciales o el levantamiento de las restricciones asociadas. Según ha explicado Solé, en estos casos se estudia que los mensajes aparezcan con un sonido diferente, menos estridente del actual, y con una intensidad menor que los de emergencias. Por ejemplo, como un SMS, un mensaje de texto o una notificación de una aplicación. También se baraja que estas comunicaciones sean optativas y que los móviles puedan decidir si las reciben o no y en qué formato. Aunque esta cuestión, tal y como ha aclarado Solé, está aún en la mesa de debate y no está claro cómo acabará de concretarse.

Proceso técnico y legislativo

El despliegue de estas medidas dependerá de cuestiones tanto técnicas como legislativas. Por un lado, el Parlamento Europeo tendrá que consensuar un marco común para que todos los estados miembro puedan aplicar a sus sistemas nacionales. Por otro lado, hará falta estudiar qué tipo de requisitos técnicos se necesitan para que los teléfonos puedan recibir estos mensajes (y para ello habrá que contactar con plataformas como Google, Apple y Android así como con empresas telefónicas). Finalmente, una vez esté todo en marcha, la directiva europea tendrá que trasladarse primero al Gobierno español y después a las comunidades autónomas. Por el momento no hay un calendario claro sobre este proceso pero algunas voces apuntan a que este año ya podríamos tener alguna novedad.

El despliegue de esta herramienta también dependerá de los requisitos técnicos y de los pactos que se alcancen con las grandes tecnológicas

En países como Bélgica, los mensajes de alerta se clasifican en cuatro niveles. Los primeros dos corresponden a "amenazas graves" que requieren "acciones urgentes" y se envían de forma automática a todos los ciudadanos del territorio. Los otros dos, en cambio, se envían para lanzar "mensajes de seguridad pública" y "recomendaciones" son optativos y los usuarios pueden decidir cómo recibirlos y en qué formato. En España, en cambio, este sistema solo contempla un tipo de avisos y eso deriva en que todos los mensajes, sean del tipo que sean, se envíen mediante el mismo formato. Y eso, según apuntan algunas voces, crea especial confusión entre los usuarios ya que confunde los mensajes de emergencia con las comunicaciones que avisan del fin de las mismas.