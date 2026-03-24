La escuela concertada entrega en el Parlament 78.000 firmas para que la ley del 6% incluya sus necesidades

Representantes de familias, patronales, docentes y del sindicato mayoritario de la escuela concertada, FEUSOC, han entregado al Parlament 77.978 firmas para que la ley de garantías de la financiación del sistema educativo catalán con un mínimo del 6% del PIB para la educación incluya “las necesidades del sector concertado". La delegación ha registrado sus enmiendas y se ha reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull. El colectivo ha aprovechado para celebrar el acuerdo que firmó con el Govern el pasado 10 de marzo y que supone un "primer paso" para mejorar la financiación de la concertada, pero ha apostado por seguir reclamando la gratuidad del sistema educativo, plantillas adecuadas a la diversidad actual y la equiparación de las condiciones laborales.

La campaña impulsada por la escuela concertada ha conseguido recoger un total de 77.978 firmas. Según los impulsores, se trata de una cifra muy significativa, dado que "supera ampliamente las 50.000 necesarias para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Catalunya".

"Desde 1995 no se han tocado nunca las plantillas y queremos pedir al Govern que esta proposición de ley recoja al sector concertado, que es imprescindible", claman desde FEUSOC

Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha explicado que las enmiendas pretenden dar voz a las reivindicaciones de la escuela concertada. Porque "una propuesta de ley que prescinda de una parte del sistema lo que hace es afectar a la equidad y la calidad". En este sentido, Ruiz ha pedido que el incremento de financiación previsto en la proposición de ley repercuta en todos los centros del Servei d’Educació de Catalunya, tanto en los de titularidad pública como concertada, y ha advertido de que la escuela pública y la concertada "no se confrontan, sino que cooperan".

Por otro lado, las enmiendas del sector también han reclamado que se incluya en la proposición de ley una financiación suficiente para garantizar la gratuidad de la escuela concertada para las familias. Ruiz ha remarcado que "la gratuidad de la enseñanza significa que los poderes públicos deben prestarla, ya sea a través de sí mismos o de otras iniciativas, de manera gratuita”. Desde su punto de vista, las familias “no deben compensar aquello que es gratuito por ley".

"Plantillas asimétricas"

Además, los representantes de la concertada han pedido un incremento de las plantillas para equipararlas a las del sector público, y la homologación retributiva y de condiciones de trabajo de todo su personal. Así, el secretario general de FEUSOC, Enrique Gallego, ha denunciado las "plantillas asimétricas" que el sector concertado tiene respecto al resto del sistema.

"Desde 1995 no se han tocado nunca las plantillas y queremos pedir al Govern que esta proposición de ley recoja al sector concertado, que es imprescindible", ha valorado.

Críticas a la renovación de conciertos

También ha considerado que la renovación de conciertos que plantea la resolución podría implicar la pérdida de más de 300 puestos de trabajo en los próximos seis años. Por eso, ha reclamado "un acuerdo urgente para su reubicación". Al mismo tiempo, ha explicado que en mayo de 2025 el sector pidió a Educació poder garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero ha criticado que todavía no han recibido respuesta. Gallego también ha remarcado que todavía hay elementos esenciales que afectan a las condiciones de trabajo del personal y ha añadido que este debate deberá concretarse con la conselleria en el marco de la Mesa de la Concertada: "Desde FEUSOC seguiremos trabajando para avanzar hacia una equiparación efectiva dentro del Servei d’Educació de Catalunya", ha apuntado Gallego, que ha reclamado una reducción progresiva de horas lectivas, mejoras para el Personal de Administración (PAS) y Servicios y un refuerzo de las escuelas de educación especial.

Finalmente, Santi Giménez, presidente de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, se ha mostrado muy satisfecho con las firmas recogidas y ha considerado que el elevado número conseguido evidencia que "esta es una reivindicación profundamente sentida y ampliamente compartida por las familias y la ciudadanía".