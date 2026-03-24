Catalunya tendrá ocho festivos de apertura comercial en 2027

El Consell Assessor de Comerç ha aprobado el calendario de domingos y festivos con apertura comercial para 2027 en una reunión presidida por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y la directora general de Comerç, Marta Angerri. La propuesta se enmarca en la nueva regulación comercial -Llei 12/2025, de 29 de desembre-, que amplía la flexibilidad para las empresas con establecimientos orientados a la compra cotidiana y de alimentación.

Ocho días de apertura

El calendario general establece ocho días de apertura comercial en todo el territorio:

3 de enero (Rebajas de invierno)

27 de junio (Rebajas de verano)

1 de noviembre

28 de noviembre (Black Friday)

6 de diciembre (Campaña de Navidad)

8 de diciembre (Campaña de Navidad)

12 de diciembre (Campaña de Navidad)

19 de diciembre (Campaña de Navidad)

A partir de este marco, los ayuntamientos podrán ajustar el calendario a su realidad local. En concreto, podrán sustituir dos de estos días, con excepciones como el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo o el 11 de septiembre, entre otros, y añadir, además, dos fechas más.

Además, la modificación introducida en la ley anetriormente mencionada permite a los establecimientos orientados a la compra cotidiana y de alimentación sustituir hasta tres de los ocho días autorizados con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario.

Líneas estratégicas

Durante la reunión también se han presentado las principales líneas estratégicas impulsadas por el Departament d’Empresa i Treball, a través de la dirección general de Comerç. Entre ellas figuran actuaciones en urbanismo comercial, ayudas para mejorar la competitividad del sector ferial catalán y apoyo a la financiación de proyectos mediante la línea ICF Lidera Comerç.

A estas iniciativas se suman los programas de apoyo a las empresas comerciales impulsados por el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), orientados a reforzar la competitividad del sector.

Asimismo, se ha informado de los trabajos iniciados con el sector en el marco del acuerdo con los agentes económicos y sociales para impulsar su competitividad.

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El Consell Assessor de Comerç es un órgano consultivo adscrito al Departament d’Empresa i Treball, integrado por la Generalitat, representantes del sector, asociaciones, cámaras de comercio, entidades municipalistas y sindicatos.