Catalunya fija el 8 de septiembre como inicio del curso escolar en Primaria, Secundaria y Bachillerato los próximos tres años

El Consell d'Educació de Catalunya, reunido esta tarde en sesión plenaria, ha ratificado por mayoría absoluta la fecha de inicio de curso que propuso la Conselleria d'Educació i Formació Professional por los próximos tres cursos escolares. De este modo, se fija la fecha de inicio de los cursos escolares 2026-27, 2027-28 y 2028-29 para el 8 de septiembre. Tal y como defendió la consellera de Educació, Esther Niubó, cuando se hizo la propuesta --avanzada por EL PERIÓDICO--, esta fecha dota de previsión y estabilidad el sistema educativo catalán. “Es una propuesta equilibrada pensando en los docentes, los equipos directivos, el alumnado y las familias”, aseguró Niubó a inicios de enero, cuando se propuso.

Así mismo, el Consejo de Educación también ha avalado el inicio de curso para Bachillerato en esta misma fecha del 8 de septiembre, puesto que de este modo el curso podrá acabar con el tiempo suficiente para poder preparar las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad.

Igualmente, el plenario también ha avalado otras medidas propuestas como que los Institutos-escuela tengan al menos tres tardes lectivas en la semana, o la no eliminación de la sexta hora en aquellos centros de máxima complejidad que ya la tienen implementada.