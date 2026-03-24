Catalunya refuerza su plan frente a inundaciones y añade nuevos avisos por lluvia y una asesoría jurídica para las medidas de emergencia

Catalunya se enfrenta a una "nueva realidad climática" en la que, según apuntan los expertos, habrá cada vez más lluvias torrenciales, inundaciones y fenómenos climáticos extremos. Es por eso que, según ha explicado este martes la consellera de Interior Nuria Parlón, es urgente reforzar todos aquellos protocolos que permitan reducir los riesgos asociados a este tipo de episodios derivados del cambio climático. El Govern acaba de aprobar una serie de mecanismos para reforzar sus planes frente a inundaciones, mejorar la previsión meteorológica ante la llegada de lluvias torrenciales y mejorar la comunicación ante este tipo de episodios extremos. Entre las medidas más destacadas también se incluye la creación de un órgano de asesoría jurídica para avalar el despliegue de medidas como, por ejemplo, eventuales confinamientos o evacuaciones.

El nuevo protocolo catalán para hacer frente a inundaciones incluye medidas como, por ejemplo, un nuevo umbral para alertar sobre episodios de lluvias torrenciales. Hasta ahora, el Servei Meteorològic de Catalunya disponía de avisos por intensidad de lluvia (en umbrales de 30 minutos) y por acumulación de lluvia (en periodos de 24 horas). Ahora se suma un tercer indicador para avisar sobre chubascos de gran intensidad que podrían llegar a descargar entre 60 y 90 litros por metro cuadrado en apenas 3 horas. Los expertos afirman que este nuevo aviso servirá para alertar de episodios estáticos que dejan "acumulaciones de carácter excepcional" y que, en muchos casos, están directamente relacionados con el riesgo de inundaciones. Este umbral, explican, podrían servir para anticipar escenarios como las inundaciones vividas en los últimos años en localidades como Alcanar o Amposta.

Meteocat pondrá en marcha un nuevo aviso por lluvias de entre 60 y 90 litros por metro cuadrado en periodos de 3 horas para avisar de lluvias torrenciales que podrían derivar en inundaciones repentinas

Otra de las medidas que se ponen en marcha es la creación de un mecanismo de asesoramiento de seguridad jurídica para avalar el despliegue de las medidas. Según argumentan desde el Govern, se trata de una herramienta similar a la que se puso en marcha durante la pandemia de covid-19 y que, en este caso, se plantea de cara a escenarios extremos que podrían darse en un futuro como es el caso de confinamientos o evacuaciones para proteger a la población frente a unas lluvias torrenciales, unas inundaciones o unas riadas. Como ocurrió hace unos meses en el municipio andaluz de Grazalema. Los técnicos explican que, aunque Catalunya aún no se haya visto obligada a ejecutar este tipo de medidas, el cambio climático obliga a contemplar estos escenarios ya que, tal y como advierte la comunidad científica, todo el Mediterráneo podría sufrir un aumento de lluvias torrenciales en las próximas décadas.

El Govern integrará una asesoría jurídica a su comité de gestión de crisis para avalar el despliegue de medidas como confinamientos y evacuaciones ante episodios extremos

Municipios en riesgo

Según cálculos de la Generalitat, en estos momentos hay al menos 656 municipios catalanes con riesgo alto o muy alto de inundaciones. Este último balance incluye cerca de un centenar de municipios más respecto a evaluaciones anteriores ya que, según apuntan los especialistas, hay decenas de localidades que hasta ahora estaban expuestas a un riesgo medio y que en los últimos años se han visto abocadas a situaciones de más peligro. También hay unos 290 municipios donde se recomienda encarecidamente la elaboración de este tipo de protocolos ante eventuales episodios climáticos extremos. En total, se estima que solo la mitad de los municipios cuenta con un plan frente a inundaciones "actualizado y vigente". La otra mitad restante, en cambio, carece de estos mecanismos y tendrán que desarrollarlos cuanto antes.

En estos momentos se estima que solo la mitad de municipios catalanes disponen de planes "actualizados y vigentes" frente a inundaciones

El Govern recuerda que, más allá de las medidas puestas en marcha desde entidades como Protecció Civil, los ayuntamientos de las localidades con alto riesgo de inundación tienen el deber de evaluar sus riesgos frente a este tipo de escenarios y, llegado el caso, ejecutar medidas preventivas, avisar a su población, limitar el acceso a zonas inundables y tomar medidas específicas para proteger a grupos vulnerables. Hasta ahora, se han detectado hasta cinco tipo de riesgos distintos a los que se enfrentan los municipios catalanes durante un episodios de temporal como es el caso de inundaciones fluviales, inundaciones marítimas, inundaciones derivadas de lluvias torrenciales, inundaciones en zonas de montaña y problemas relacionados con el desbordamiento de pantanos y la rotura de presas.

"El nuevo plan tiene una visión municipio por municipio y establece de forma clara los riesgos a los que se enfrenta cada uno en caso de lluvias torrenciales y de inundaciones", afirma Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern. Según ha argumentado Paneque, por el momento se descarta la vía sancionadora, es decir, la aplicación de multas, a aquellos ayuntamientos que no han desarrollado planes frente a inundaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos se trata de ayuntamientos pequeños y a menudo sin todos los recursos necesarios para ejecutar este tipo de trabajos. En estos casos, afirma el Govern, la prioridad es apoyarlos.

Mejoras en la comunicación

El Govern también quiere mejorar la comunicación de los eventos climáticos que supongan un riesgo para la población. Para ello, Meteocat afirma que ampliará su sistema de avisos para, por un lado, avisar de la llegada de episodios de lluvias torrenciales y, por otro lado, alertar sobre el impacto de fenómenos adversos como episodios de granizo, huracanes o trombas de agua que puedan afectar a municipios concretos. También se cambiarán algunos parámetros técnicos en las comunicaciones meteorológicas para hacerlos más comprensibles a la población general. Hasta ahora, por ejemplo, los avisos por viento se expresaban en metros por segundo en consonancia con entidades científicas internacionales pero ahora, para que se entiendan mejor, se darán en kilómetros por hora. También se mejorará la comunicación de los márgenes horarios en los que están activos los avisos.

Catalunya también pondrá en marcha nuevos avisos meteorológicos ante la detección de episodios como granizo, huracanes o trombas de agua

Los nuevos protocolos y medidas han sido aprobados este martes en el Consell Executiu con el respaldo de entidades como el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua y Protecció Civil. Según explican varios de los actores involucrados en este proceso, a partir de ahora se abre un periodo informativo en el que se deberán comunicar todos los cambios pertinentes a los ayuntamientos y demás organismos implicados en la gestión de emergencias. Todo apunta a que, si no hay más imprevistos, todas las medidas empezarán a utilizarse de forma oficial a partir de mediados del mes de abril. El objetivo, explican, es que todo esté a punto para una primavera que, por ahora, también se prevé lluviosa en Catalunya y en la que no se descartan episodios de lluvias torrenciales que podrían derivar en inundaciones. Sobre todo en un momento en que, tal y como hemos visto en los últimos meses, el cambio climático ha desviado una gran cantidad de trenes de directos hacia el Mediterráneo.