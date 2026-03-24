Más de 400 escuelas e institutos catalanes podrían dejar de hacer salidas y colonias el curso que viene como medida de presión al Govern

El título del manifiesto no deja lugar a dudas: 'Paremos las salidas y las colonias'. El manifiesto, al que en pocas semanas se han adherido más de 400 escuelas e institutos catalanes, empieza de forma igual de contundente: "Los docentes de los centros educativos de Catalunya abajo firmantes anunciamos que, a partir del curso 2026-2027, dejaremos de realizar salidas escolares y/o colonias (pernoctaciones) hasta que el Departament d’Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público". Y la lista de adhesiones, que crece cada día que pasa, incluye escuelas e institutos de todo el país. Del Ramon Berenguer IV y Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet al Martí Pous de Barcelona; de el Baix Montseny de Sant Celoni al Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià. Del Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu o el Institut Pompeu Fabra de Martorell.

"Siempre lo estamos dando todo por el alumnado, pero ha llegado el momento de mostrar el colapso estructural del sistema", señala un docente del instituto Masquefa, adherido a la campaña

Esta decisión, subraya el manifiesto, "no es una renuncia". "No abandonamos nuestra vocación ni el valor pedagógico de estas actividades. Al contrario: defendemos la educación pública con la firmeza que la situación exige. Es una medida de presión legítima ante una realidad que arrastramos desde hace demasiados años y que se ha vuelto insostenible", argumentan en plena crisis del sistema, tras seis jornadas de huelga este curso [la del 11 de febrero y los cinco días de la semana pasada convocados por Ustec, Aspepc, la CGT y La Intersindical, tras una consulta en la que más de 40.000 docentes se posicionaron contra el pacto de Govern y CCOO y UGT].

Decisión de pueblo

En Masquefa se pusieron de acuerdo los cuatro centros públicos de la localidad (tres escuelas y un instituto) en una asamblea realizada hacer dos semanas, en la que decidieron llevar la adhesión a claustro. En los cuatro claustros la adhesión obtuvo mayoría. En el caso del instituto, una mayoría aplastante, con el voto a favor de prácticamente todo el equipo, explica Antonio Ortiz, profesor de música Institut de Masquefa.

"Votamos suspender las salidas que no estuvieran ya contratadas para el curso 26-27 y las colonias; suspender la publicación en redes sociales y webs de toda la información no esencial del centro (publicidad de las actividades, fotos...) y dejar de organizar actividades de carácter festivo y lúdico fuera del horario lectivo. No haremos fuera del horario lectivo ni fiestas de fin de curso ni graduaciones", detalla Ortiz, quien recuerda que es la primera vez que todos los centros de Masquefa se unen en una causa.

"Colapso estructural"

Los motivos que les llevaron a ello, relata Ortiz, fueron "hacer algo más allá de la huelga para visibilizar su malestar". "Siempre lo estamos dando todo por el alumnado, pero ha llegado el momento de mostrar el colapso estructural del sistema", señala el docente, quien insiste en que los motivos de las protestas educativas de los últimos meses van "mucho más allá de la cuestión salarial". Pone como ejemplos la falta de recursos para la escuela inclusiva y la responsabilidad extra que supone para los docentes tener que hacer también de enfermeros.

La Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Catalunya (ACCAC) pide la integración formal de las colonias escolares en el sistema educativo ante la amenaza de suspensión y compensaciones "justas" para los docentes

En este contexto, la semana pasada, la Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Catalunya (ACCAC), la Asociación de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (Acellec) y la Confederación del Tercer Sector reivindicaba el valor de las colonias escolares y solicitaba su integración formal en el sistema educativo. Las tres organizaciones advirtieron que no hacerlo "lleva a polémicas que no tienen sentido desde el punto de vista pedagógico".

En un comunicado defendían también que ir de colonias no debe ser un agravio ni un perjuicio para los docentes, al mismo tiempo que atender las reivindicaciones de los docentes "no debe ser una amenaza para la continuidad de las colonias".

El acuerdo de mejoras firmado por Govern, CCOO y UGT -rechazado por los sindicatos mayoritarios- recoge un pago de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias

La ACCAC, Acellec y la Confederación expresaban en el mismo comunicado su "apoyo explícito" a las reivindicaciones generales de los docentes, que consideran que ponen de relieve "la necesidad de dar un nuevo y significativo impulso a las condiciones de trabajo con las que se despliega este servicio esencial". Y confiaban en que se pueda llegar a un acuerdo "equilibrado" entre las partes, que sea suficiente para los docentes y asumible para el Govern.

En el polémico pacto de mejoras firmado entre el Govern y CCOO y UGT -que rechazan por insuficiente los sindicatos mayoritarios- se recoge un complemento para los docentes que vayan de colonias de 50 euros por noche.