Las víctimas de abusos en la Iglesia denuncian impunidad en el estreno de 'La fugida: veritats ocultes': “Nos rompieron la infancia y no hubo justicia”

Son 75 minutos contra la impunidad de los abusos sexuales en la Iglesia. Esta es la conclusión de la docuserie 'La fugida. Veritats ocultes', una producción de 3Cat, Ottokar y EL PERIÓDICO, cuyo preestreno se ha celebrado este lunes en el cine Bosque de Barcelona. En la pantalla de la sala se ha reproducido un extenso resumen —que se podrá ver este martes en TV3, a las 22.05 horas— de los tres capítulos de la serie, que al que también se podrá acceder en la plataforma 3Cat y que destapan la maquinaria de encubrimiento e impunidad mantenida durante décadas por parte de las autoridades eclesiásticas.

Aurora (nombre ficticio) vio otra vez en la pantalla a su agresor, el escolapio Josep Blay, y ha definido claramente su sensación: “A mí el recuerdo me ha durado toda la vida pero él ha quedado impune. Nos rompió la infancia”. Ella y Anna Berengué se han enfrentado de nuevo y con valentía a una historia que nunca debía de haber ocurrido. “Hay que reivindicar que no se ha hecho justicia”, ha explicado esta última joven, que ahora tiene 25 años. Ella y su madre dan la cara en el largometraje.

Otra víctima, pero esta vez de Arnaldo Farré, de los maristas, no sale en el filme proyectado este lunes pero sí en uno de los capítulos de la serie: “Tuve que ir a verlo porque lo negaba y los maristas lo encubrían. La única manera era arrancarle la confesión”, ha subrayado. Una cuarta víctima, Josep Maria García, ha explicado que sospecha que su hijo Óscar se suicidó después de ser abusado sexualmente por un religioso del Pare Manyanet: “Nosotros queremos llegar hasta el final por los otros niños”.

Hace dos años, el documental 'La fugida' sacó a relucir la historia de los sacerdotes Francesc Peris y Lluís Tó, dos profesores de los colegios jesuitas de la capital catalana que fueron enviados a Bolivia tras abusar sexualmente de sus alumnos. Ahora, 'La fugida. Veritats ocultes' se adentra en nuevos casos de pederastia dentro de colegios religiosos, dejando al descubierto cómo los agresores han eludido la justicia y cómo las congregaciones a las que pertenecían les protegieron. Este documental relata de forma pormenorizada los abusos cometidos por algunos religiosos pertenecientes a los escolapios, en la escuela Pare Manyanet y en los maristas.

La película se centra en la investigación del periodista de EL PERIÓDICO Guillem Sánchez, que antes de la proyección ha explicado una anécdota que le ocurrió con su hijo menor cuando se limpiaban los dientes. “Mi hijo me hizo una pregunta: ‘¿Una persona que dice mentiras es mala?’”. Él respondió: “No, pero hemos de decir la verdad, aunque cueste mucho”. Y eso es lo que se refleja en el documental, en el que, además, destacan las evasivas —cuando no excusas— de los portavoces de las congregaciones religiosas implicadas, que presuntamente encubrieron a los religiosos que abusaron de menores, tanto en España como en Senegal, adonde se desplazó uno de ellos, el misionero escolapio Manel Sales.

"La Iglesia lo ha protegido"

“Es una manera de dar voz a una injusticia. Con lo que ha pasado, él (Josep Blay) sigue en libertad. No ha entrado en prisión (fue condenado a 22 meses por tres delitos de abusos sexuales). La Iglesia lo ha protegido”, explica Anna. En el documental no solo aparece ella, sino también un hombre —ahora adulto—, Josep, que también sufrió los abusos de este escolapio muchos años antes. En concreto, hace unos 40 años, cuando Blay estaba en Sitges. Esta víctima explica ante la cámara cómo le tocaba ese religioso. “Y un día te ves desnudo en la cama”, explica emocionado. “En un blog en el que se hablaba de Blay apareció de repente un mensaje anónimo que explicaba que él también había sido víctima”, relata Anna. Después supo quién era esa persona y, precisamente, es Josep, el de Sitges. Esta víctima ha relatado que en el pueblo llegaron a cuestionarla cuando denunciaron. “¿Cómo una niña de 8 años se puede inventar algo así?”, ha respondido ahora.

Aurora ha entrado en la sala de cine con su familia. Tiene 25 años y padeció los abusos de Blay (ella es una de las tres que lo denunciaron y consiguieron la condena). Ella tenía siete u ocho años y ha asegurado, en una conversación con este diario, que la justicia no le ha aliviado el daño sufrido y que este le durará, ha admitido, toda la vida. Sobre todo, quiere que no se olvide lo sucedido para evitar que profesores o religiosos vuelvan a abusar de alumnos o menores. Su agresor, ha recalcado, “debería estar en prisión hasta que se muera, porque a nosotras nos afectará lo que hicieron toda la vida”. La Iglesia, para ella, ha contribuido y “hace lo que quiere”.

David Bassa, jefe de documentales de TV3, ha afirmado antes de la proyección de la película que era importante hacer el documental “para romper silencios y el miedo”. El objetivo es intentar “reparar y denunciar los abusos sexuales” que se han cometido y que “paguen” las personas que los cometen. Josep Morell, de Ottokar, ha planteado que lo que deberíamos preguntarnos, como sociedad, es "qué se debe hacer con esa gente que ha abusado y a la que la justicia no ha condenado, por ejemplo, si ha prescrito”. Y ha aseverado: “Cuando la justicia no llega o llega tarde, a las víctimas no les sirve para nada”. Marc M. Sarradó, el director del documental, ha rematado: “La Iglesia es tozuda. Nosotros estamos al lado de las víctimas”.