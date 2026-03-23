El valenciano vuelve a la trinchera: de la encuesta del Consell a los cursos para fomentar su uso de la Diputación

Por convicción o por necesidad política, el valenciano ha vuelto a la trinchera en el ecuador de la legislatura. Tras el evidente desinterés del primer Carlos Mazón por las cuestiones identitarias, la lengua lleva meses convertida, de nuevo, en elemento central del arsenal político del PP. Como en los viejos tiempos.

Por esa senda han regresado polémicas sobre usos, nombres o acentos en lo que va de mandato popular. En la nueva À Punt se traspasó una frontera incorporando el castellano a programas e informativos; el PP de València, empujado por Vox, ha convertido en caballo de batalla eliminar una tilde abierta del topónimo oficial con la voluntad, además, de castellanizar el nombre de ‘València’ con una doble denominación.

Por el camino, el Consell de la Generalitat creó un debate sobre el uso del valenciano como lengua vehicular. Y, con la presión de Vox, se ha entregado a “estrangular” económicamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Con Mazón en su fase crepuscular, el Consell anunció además un cambio de nombre de la institución normativa del valenciano, que obligaba a una modificación la ley de creación para la que no tiene mayoría; es decir, un brindis al sol.

El primero movimiento de Pérez Llorca respecto a la lengua ha sido menos agresivo: licitar un contrato para realizar una encuesta que tome el pulso al uso de valenciano en las comarcas valencianas y, específicamente, en la ciudad de València. Se trata de un estudio potente, con un presupuesto de licitación de 245.000 euros, que deberá ser entregado antes del 15 de diciembre, y que contempla 8.043 encuestas en diferentes zonas. De ellas, 1.111 encuestas se realizarán en los 19 distritos de la ciudad de Valencia. El contrato especifica que habrá un informe de las cinco regiones en que se ha dividido el territorio autonómico, y uno por cada distrito de la capital.

Aunque este contrato se licita bajo mandato de Llorca, lo cierto es que la encuesta se pactó entre PP y Vox a finales del año pasado dentro del diseño del nuevo Plan Valenciano de Estadística 2025-2028. La oposición se mostró suspicaz en aquel momento, ya que se sacó del plan el análisis sobre la situación del uso del valenciano y otras lenguas entre el personal de la administración pública. En cambio, se incorporaba este estudio sobre la situación del uso del valenciano en las grandes ciudades.

El PSPV lo vio como un intento del PP de "continuar con la polémica artificial” del valenciano, como ya ocurrió en Alicante, donde PP y Vox en el ayuntamiento trataron de sacar a la ciudad de la zona de predominio lingüístico del valenciano, algo fijado por ley desde hace 40 años. Se utilice para lo que se utilice, este nuevo estudio ofrecerá datos para tomar el pulso al uso de la lengua.

Impulso a la lengua en ayuntamientos y mancomunidades

Debates al margen, en la Diputación de Valencia Vicent Mompó anunciaba el pasado martes un nuevo proyecto, ‘La llengua del nostre poble’, que básicamente consiste en la financiación de cursos organizados por ayuntamientos, mancomunidades o entidades políticas menores, dirigidos a los vecinos de los municipios. Serán 104.000 euros.

Desde el vuelco institucional en la C. Valenciana de 2023, Mompó se ha significado como el dirigente popular más sensible con la cuestión identitaria, y especialmente con la promoción del valenciano. Más ‘foment i ús’ que debate sobre el ‘nom’. Con todo, Mompó no ha ocultado sus discrepancias con el modelo de lengua que promueve la AVL, aunque la Diputación de València está siendo la institución valenciana que más está respaldado a la AVL en este momento de controversia. Ens Uneix le ha dado oxígeno económico para paliar los recortes de la Generalitat.

Noticias relacionadas

En paralelo, todas las instituciones están regando también de subvenciones a otras entidades como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), contraria a la unidad de la lengua y con su propia normativa. En València ciudad, PP y Vox han pactado para este año casi 100.000 euros para la primera y 75.000 euros para la segunda. El Consell, sin presupuestos en 2026, sí concedió el pasado años 50.000 euros de subvención a la RACV y 200.000 a Lo Rat Penat para la rehabilitación de su sede.