Los sindicatos de profesores en huelga reprochan al Govern su "silencio" y le emplazan a una reunión este martes en la UB

Los sindicatos Ustec -el mayoritario en primaria- Professors de Secundària (Aspepc) -el mayoritario en secundaria-, la CGT y La Intersindical han lanzado este lunes un nuevo mensaje al Govern tras las huelgas históricas de la semana pasada, que culminaron el viernes con una manifestación que concentró a decenas de miles de docentes (más de 35.000 según las cifras de la Guàrdia Urbana, es decir, prácticamente la mitad del conjunto de profesores del sistema público).

"No puede limitarse al silencio", insisten los representantes del profesorado reiterando su propuesta al president de la Generalitat, Salvador Illa, y al conseller de la Presidència, Albert Dalmau [conseller de Educació en funciones durante la baja médica de Esther Niubó] en reunirse este martes a las 10 de la mañana en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB), tal y como ya anunciaron el pasado viernes en el escenario del parque de la Ciutadella frente a las decenas de miles de docentes que se manifestaban para exigir mejoras en la escuela (del currículum a la atención a la diversidad).

Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical insisten en que si la conselleria no da su brazo a torcer, el curso "no terminará con normalidad"

El objetivo de los cuatro sindicatos convocantes es "abordar la situación de conflicto educativo que continúa plenamente abierta", subrayan.

"Ni desactivado ni resuelto"

Los cuatro sindicatos se reafirman en que las últimas movilizaciones masivas han puesto de manifiesto que el conflicto "no puede considerarse desactivado ni resuelto", tal y como el Govern ha querido escenificar en los últimos días aferrándose al pacto firmado con CCOO y UGT, que incluye un aumento del 30% del complemento específico progresivo en cuatro años para los docentes, un pago de 50 euros por noche para los días de colonias, 300 millones para la escuela inclusiva y la reducción de las plazas perfiladas.

Protesta docentes el pasado viernes frente al Parlament. / Jordi Otix

"La respuesta del colectivo ha sido lo suficientemente contundente como para exigir una rectificación política y la apertura inmediata de un espacio de negociación real", defienden en la misiva.

Por ello, instan al Govern a "asumir la responsabilidad política correspondiente" y a establecer un diálogo con las organizaciones sindicales, que recuerdan representan a la "mayoría" del colectivo.

A falta, por ahora, de una respuesta del Govern, los sindicatos recuerdan que si la conselleria no da su brazo a torcer convocarán una movilización permanente y el curso "no terminará con normalidad".