Sant Jordi per la Llengua se manifestará el 23 de abril en seis ciudades catalanas

La plataforma Sant Jordi per la Llengua convocará por segundo año consecutivo una movilización el próximo 23 de abril para denunciar el retroceso del catalán y el aumento de las discriminaciones lingüísticas. La marcha principal tendrá lugar en la plaza Universitat de Barcelona, aunque también se celebrarán manifestaciones en Girona, Reus, Tortosa, Manresa e Igualada.

La convocatoria cuenta con el apoyo de una treintena de entidades civiles y sociales, como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o el Sindicat de Llogateres. Los portavoces de Sant Jordi per la Llengua, Adrià Font y Núria Alcaraz, han señalado que también quieren combatir el "discurso reaccionario" y rechazan que "el crecimiento del uso social vendrá por la inmigración".

Alcaraz ha explicado que actualmente hay un porcentaje inferior de personas que utilizan habitualmente el catalán respecto al año pasado y que la lengua continúa retrocediendo en muchos ámbitos de la vida cotidiana. No obstante, ha destacado que ha aumentado la conciencia social sobre la necesidad de defenderla.

Asimismo, ha afirmado que cada vez más personas entienden que el catalán es "una herramienta de cohesión social, de reglamento y de futuro para el país", y ha denunciado que la diada de Sant Jordi está cada vez "más folklorizada" y pierde su componente reivindicativo.

Por su parte, Font ha indicado que el catalán "debe ser imprescindible para vivir en los Països Catalans" y ha subrayado que esto solo será posible si se garantizan "condiciones materiales para que todo el mundo pueda aprenderlo y utilizarlo". En este sentido, ha reclamado más cursos de catalán.

240 entidades

La manifestación, convocada por primera vez el año pasado, reunió a 2.000 personas según la Guàrdia Urbana y a 15.000 según los organizadores. Bajo el lema 'Per un futur en català, recuperem la Barcelona popular', contó con el apoyo de 240 entidades adheridas, entre ellas Òmnium, la ANC o el Sindicat de Llogateres.

Alcaraz ha señalado que este año vuelven a convocar la movilización porque "la lengua catalana no deja de retroceder" y ha celebrado que exista conciencia social. También ha indicado que la protesta coincidirá con el Correllengua Agermanat y el Correllengua Universitari, y ha alertado del aumento de denuncias por discriminación lingüística.

La portavoz ha afirmado que la movilización forma parte de una "dinámica creciente" y ha insistido en la necesidad de situar la defensa del catalán en el centro de la agenda para revertir la situación.

Font ha añadido que cuentan nuevamente con el apoyo de la sociedad civil, entidades de defensa de la lengua y la cultura, sindicatos de vivienda y otras organizaciones del movimiento asociativo, y ha defendido la necesidad de transformar el malestar social en movilización.

"Evitar el discurso reaccionario"

Los portavoces han situado también como eje de la movilización la necesidad de "evitar un discurso reaccionario que ataca a los migrantes de forma individual como culpables del retroceso del catalán". Alcaraz ha defendido que "el crecimiento del uso del catalán vendrá por la inmigración", aunque ha reclamado políticas para garantizar su aprendizaje.

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Además, ha señalado que no solo hacen falta más cursos, sino también mejorar las condiciones de vida de las personas migradas y situar el catalán como imprescindible para vivir y desarrollarse en Catalunya, definiéndolo como una herramienta de "cohesión social".