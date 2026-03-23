Sorprendido en un colegio de Barcelona el sacerdote escolapio Josep Blay, condenado por abusos a niñas de Alella en 2024

El documental 'La Fugida. Veritats Ocultes', una coproducción de 3Cat, Ottokar y EL PERIÓDICO y que se emitirá este martes en 3Cat, ha localizado al sacerdote pederasta Josep Blay en un colegio de la parte alta de Barcelona. Se trata, además, de un religioso condenado por abusar sexualmente de tres menores en la parroquia de Alella (Maresme). Pero a pesar de esa sentencia, confirmada por la Audiencia de Barcelona, el documental descubrió en otoño de 2024 que Blay seguía acudiendo casi diariamente a esta escuela, donde coincidía con menores de la misma edad que sus víctimas de Alella, para oficiar misa para una comunidad de monjas sita en el mismo edificio.

La dirección de la escuela, tras ser avisada de la condición de pederasta condenado de Blay, aclaró que desconocía sus antecedentes, subrayó que este religioso no hacía ninguna actividad con alumnos y procedió a expulsarlo inmediatamente de un recinto escolar al que le ha prohibido regresar.

Sin movimientos limitados

El provincial de la Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilà, había explicado en una entrevista conjunta concedida a EL PERIÓDICO y a TV3 que Blay, tras su condena, no podía salir de la residencia de la orden en Barcelona. Vilà aseveró que Blay se encontraba bajo la supervisión de su superior y que solo salía del geriátrico para acompañar a enfermos al médico. Pero durante el rodaje del documental ‘La Fugida. Veritats Ocultes’ se comprobó que Blay, meses después de su condena, salía cuando quería del geriátrico. Ni estaba supervisado ni debía dar ninguna explicación para coger un coche y marcharse del centro.

'La Fugida' ha podido documentar que Blay salía cuando quería del geriátrico, pese a que la orden aseguraba que no podía abandonar la residencia y que estaba supervisado

Diariamente, tal como se ha podido documentar, Blay entraba a media mañana al colegio de la parte alta de la ciudad –cuyo nombre no va a revelarse a petición del centro– para dar misa a estas monjas. Según este colegio, Blay no daba ninguna clase a los alumnos ni consta ningún incidente con ninguno de ellos.

Blay, sin embargo, entraba y salía de sus misas andando por las zonas comunitarias de la escuela, coincidiendo con alumnos en los espacios comunes sin que la dirección del centro tuviera conocimiento de sus antecedentes y, en consecuencia, sin poder vigilarlo. La ley española prohíbe explícitamente a los condenados por pederastia "el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores".

Blay comenzó a trabajar de profesor en Sitges en 1967

Vilà, al ser repreguntado en el documental por esta situación, aclaró que no había tenido ninguna voluntad de "engañar" al describir las limitaciones que aseguró que existían sobre los movimientos de Blay. Actualmente, según ha podido confirmar este diario, Blay ya no sale de la residencia.

Más de 40 años de abusos

El documental ‘La Fugida. Veritats Ocultes’ también ha descubierto que Blay comenzó a trabajar de profesor en Sitges en 1967. Meses después, comenzó a abusar sexualmente de uno de los alumnos de la Escola Pia de esta localidad. Es decir, 40 años antes de abusar de las menores de Alella, en 2008. La pregunta que surge es cuántas víctimas pueden haber sufrido la pederastia de un hombre que ha estado 60 años en contacto con menores, amparado por la orden.

Blay y Sales, que ha admitido más de 20 abusos en Senegal, son amigos íntimos y hacen escapadas juntos de forma habitual, lejos de cualquier control

Las familias de las menores abusadas en Alella no denunciaron los hechos hasta 2016. Anna Berengué, una de las víctimas, aclaró a este diario que, de entrada, confiaron en los escolapios, que prometieron ya entonces apartar de Blay de cualquier contacto con menores. Pero la madre de Berengué descubrió en 2016 que los escolapios la habían engañado y que Blay estaba en la Escola Pia de Balaguer, como coordinador de la catequesis. Sus víctimas de Alella habían sufrido sus abusos sexuales precisamente mientras Blay las preparaba para la comunión.

La madre de Berengué denunció entonces a Blay a los Mossos d’Esquadra y arrancó un proceso que acabó con la sentencia de 2024. Tampoco entonces, tal como ha descubierto este diario, los escolapios mantuvieron a Blay alejado de las escuelas, centros por los que ha estado andando a sus anchas desde 1967.

Anna Berengué, que sufrió los abusos del padre Blay en Alella, durante el rodaje del documental 'La Fugida. Veritats ocultes'. / El Periódico

De vacaciones con otro pederasta

La investigación de EL PERIÓDICO también ha comprobado que en verano de 2024 Blay se marchó varios días de vacaciones a Portugal en compañía de otro pederasta amparado por los escolapios, el exmisionero Manel Sales. Sales y Blay, que según las fuentes consultadas son amigos íntimos, hacen escapadas juntos de forma habitual, lejos de cualquier control por parte de la orden.

Tal como también ha presenciado este diario, Blay recoge a menudo a Sales en su domicilio particular –que la orden compró en 2024– y se marchan juntos en el coche que conduce el primero. Sales ha admitido en 'La Fugida' haber abusado de más de 20 menores durante su misión en Senegal.

El documental que destapa el encubrimiento de Blay por parte de los escolapios es una producción que 3Cat, Ottokar y EL PERIÓDICO han impulsado tras el impacto que generó 'La Fugida' en 2024, centrada en los abusos de los jesuitas pederastas Lluís To y Francesc Peris. 'La Fugida. Veritats Ocultes' es la continuación de ese primer documental. Se podrá ver en 3Cat a las 22.00 horas, dentro del espacio 'Sense Ficció', y, de forma extendida y en formato docuserie, estarán disponibles tres capítulos en la plataforma de la cadena pública.

La Escola Pia de Catalunya ha pedido que se recuerde en esta noticia el compromiso actual de la organización en el esclarecimiento de estos hechos y también que existen buzones en su web para denunciar de forma anónima cualquier abuso cometido por alguno de sus miembros.