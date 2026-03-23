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Seguridad vial en Catalunya

Casi la mitad de los motoristas que circulan por la C-32 sur superan la velocidad máxima, según Abertis

El estudio, realizado en el tramo de la autopista entre Sitges y El Vendrell, también señala que más del 57% de estos vehículos no respetan la distancia mínima de seguridad

MAPA | Estas son las carreteras catalanas más peligrosas para las motos

C-32 a la altura de Cubelles (imagen de archivo)

C-32 a la altura de Cubelles (imagen de archivo) / EPC_EXTERNAS

ACN

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Sitges
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Un estudio realizado en la C-32 sur por parte de la concesionaria Autopistes, filial de Abertis, ha constatado que el 47,1% de los motoristas que circulan por ella sobrepasan la velocidad máxima permitida. Uno de cada cuatro lo hace superando en más de 10 km/h el límite —un 8% supera los 140 km/h de velocidad—. Los datos han sido extraídos del 'I Observatorio 2025 sobre el comportamiento de los conductores de moto', hecho público este lunes.

El informe también detecta que más del 57% de los motoristas no respeta la distancia mínima de seguridad, y que en un 17,6% de los casos incumplen tanto la distancia como el límite de velocidad. Un porcentaje que aumenta hasta el 23,6% si se analiza únicamente el tráfico del carril izquierdo. El estudio se ha realizado en un tramo de 35 kilómetros representativo estándar entre Sitges y El Vendrell, informa Abertis.

Mayor proporción de motos que el estándar

Según los datos recogidos, el volumen de motos que circulan por la C-32 es superior al que representan en el conjunto de la red viaria catalana: en la C-32 sur son el 5,6%, mientras que en el conjunto de carreteras suponen menos del 2%. Los jueves y viernes entre las 7 h y las 9 h y en el primer tramo de la tarde son los momentos con más motoristas: más de 3.000. Los domingos y los lunes, en cambio, se detectan menos de 2.500 diarios.

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En los días laborables predominan los modelos ‘scooter’ con un 60%, mientras que los fines de semana pasan a representar el 35,9%.

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