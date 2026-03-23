El menor ingresado en la UCI en Manresa por tétanos hace casi un mes que está hospitalizado

El joven de 17 años ingresado a la UCI del Hospital de Sant Joan de Deu de Manresa por tétanos, hace prácticamente un mes que está hospitalizado a causa de la enfermedad, según ha podido saber Regió7. El pronóstico continúa siendo muy grave. El menor no habría sido vacunado contra la enfermedad por deseo exprés de la familia. Hacía 13 años que no se había declarado ningún caso de tétanos en Catalunya.

El tétanos es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria llamada Clostridium tetani. Esta bacteria suele encontrarse en el suelo, en el polvo, en las heces de los animales y en superficies sucias como por ejemplo el hierro enmohecido. Entra en el cuerpo a través de heridas o cortes y afecta el sistema nervioso, puesto que bloquea las señales nerviosas desde la médula espinal hasta los músculos y provoca espasmos musculares en todo el cuerpo y rigidez.

En un primer momento se informó que el joven habría sufrido una caída hace dos semanas, y que después de recibir asistencia en un centro sanitario a consecuencia de las heridas que se habría producido, volvió a casa. Pocos días después habrían aparecido los primeros síntomas neurológicos y fue ingresado directamente en la UCI. Según ha podido saber Regió7, hace casi un mes que empezó a recibir asistencia por tétanos.

El tétanos es una enfermedad de declaración obligatoria, aunque no de forma urgente porque no se contagia, a la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

Síntomas a los tres días

Según ha explicado en este diario el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz, desde que la bacteria entra en el cuerpo hasta que no aparecen los síntomas pueden pasar de 3 a 21 días. «Cuando la enfermedad ya ha progresado, los síntomas son casi inequívocos».

Ha comentado que «no es un diagnóstico habitual en absoluto», y explica que en los más de 30 años de profesión médica tan solo ha visto dos casos, y los dos en la África. «No hacen falta pruebas de laboratorio adicionales. La confirmación es clínica y creo que bastante clara cuando se ha manifestado en toda su extensión».

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Mendioroz ha explicado que la mejor manera de estar protegido contra el tétanos y otras enfermedades que raramente se ven como la polio o el sarampión es vacunarse. «Podemos tener las creencias que queramos, podemos escuchar a quien sea, pero lo cierto es que si no nos vacunamos, hay enfermedades que cada vez serán más frecuentes y más presentes». Por eso recomienda seguir el calendario de vacunaciones infantiles, y en el caso de los adultos, tener en cuenta que en el caso del tétanos se tienen que suministrar refuerzos.