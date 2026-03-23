Mapa | Estos son los más de 1.800 pueblos de España donde solo vive una persona

Fernando Del Amo, 38 años, empleado de mantenimiento de carreteras y monologuista en su tiempo libre -realiza 'shows' por toda España- es desde hace casi 17 años el único habitante que vive todo el año en Benamira (Soria), el pueblo de sus abuelos, el de su padre. Vive solo, como hacen más de 1.800 personas en pueblos de toda España.

Según los datos del padrón continuo del INE (2024), que recoge la población de cada unidad poblacional en España y en la que se incluyen no solo pueblos sino diseminados, aldeas, pedanías o barrios, hay, además de Fernando, 1.864 personas más viviendo solas en el país en lo que se llama técnicamente como núcleo poblacional.

Este gráfico muestra el mapa de personas que viven solas en sus núcleos poblacionales en España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La provincia que más personas tiene viviendo solas es Lugo (563), seguida de A Coruña (353) y Asturias (337). En Galicia, de hecho, están el 60% de los habitantes solitarios de España, con 1.129 personas. Después de Galicia y Asturias, la comunidad que más tiene es Castilla y León (237), con la mitad en León: entre ellos está el pastor de vacas Sergio Cela, el último habitante de Quintela, la aldea perdida entre montañas donde Rodrigo Sorogoyen grabó 'As Bestas'.

En Catalunya hay 24 personas con esta condición de 'único vecino del pueblo'

Tras León, le siguen como lugares con más habitantes solitarios Cantabria (41), Aragón (36) y Catalunya (24), que cuenta entre ellos con Bonretorn (Lleida), Montlleó (Berguedà) o Aramunt Vell (Conca de Dalt). Canarias, Baleares, Murcia y Madrid son los que menos tienen, con un único vecino en un solo núcleo poblacional.

Los datos vienen a reflejar cómo en Galicia y Asturias hay muchísimas aldeas muy pequeñas que fueron registradas en su día como entidades separadas, algo que en otros lugares de la geografía nacional ni siquiera se computaban.

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"Están fundamentalmente en zonas de montaña y alta montaña. En Galicia sobre todo hay más entidades de población por las dificultades de comunicación que había en su día, dificultades geográficas entre núcleos", aprecia Carlos Gómez Bahillo, catedrático de Sociología de la Universidad de Zaragoza, que señala que muchos de estas entidades, si tienen vías de acceso muy difíciles y no tienen comunicaciones de banda ancha, están en "vías de extinción" y acabarán cayendo en el olvido "cuando el último habitante cierre la puerta".

Según los últimos datos del censo del INE, de enero de 2026, en España hay un total de 153.936 unidades poblacionales, de las que 8.132 son municipios, 4.904 entidades colectivas, 62.151 entidades singulares -cualquier área habitable dentro de un municipio claramente diferenciada y reconocida por un nombre propio, y donde se incluyen aldeas, barrios o caseríos-, 37.510 núcleos y 41.239 diseminados. Llama la atención que el 65,6% de las entidades singulares tienen 50 habitantes o menos, pero solo vive en él el 1,2% de la población nacional.

Lugares de España habitados por una sola persona

Una "oportunidad" para la zona rural

De acuerdo a Gómez Bahillo, muchas zonas rurales casi deshabitadas de España tienen una nueva oportunidad si, aparte de buenas comunicaciones, "tienen buenas características endógenas, sitios con belleza y no muy alejados de grandes núcleos de población", que pueden resultar atractivos para población "alternativa" que quiere vivir en el campo y que tienen un perfil totalmente distinto al habitual, "con un alto nivel de cualificación, ingenieros e informáticos, entre otros, y que pueden teletrabajar".

José Luis Roca

"Conozco asentamientos en núcleos rurales cerca de Jaca que empezaron dos o tres parejas, y ahora son muchísimos. En los próximos años, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, va a haber una España rural que va a desaparecer pero otra va a resurgir con otro perfil de población diferente", pronostica el sociólogo, que insiste en que para eso "la banda ancha y la comunicación terrestre" son fundamentales.