Relaciones familiares
La emotiva reacción de un piloto de avión al coincidir con su hija, controladora aérea en Barcelona: "El vuelo más importante de mi vida"
Por el día del Padre enseñamos una historia que muestra las emociones que pueden haber en las relaciones entre padres e hijos
¿Cuándo es el Día del Padre 2026? Estas son todas las fechas, por países
Controlador aéreo en España: uno de los empleos mejor pagados y con más días libres del país
El trabajo de los controladores aéreos es una parte indispensable a lo largo de todo el proceso de un vuelo en avión. Estos profesionales son responsables de garantizar la seguridad, orden y fluidez del tráfico de las aeronaves, tanto en tierra como en aire, según describe la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Por lo tanto, la relación de los controladores con los pilotos de avión es constante y fundamental para gestionar de forma eficiente ese vuelo, dirigiendo los movimientos de despegue, aterrizaje y la ruta aérea.
Las emociones por los aires
Ambos trabajos requieren la capacidad de mantener la cabeza fría, sin dejar demasiado espacio para las emociones. Sin embargo, hay situaciones extraordinarias en las que se demuestra que estos profesionales también tienen sentimientos, y que pueden tener reacciones terrenales.
Hoy, día del Padre, es una buena oportunidad para mostrar una historia que refleja las emociones que pueden surgir en las relaciones entre padres e hijos. Candela, una controladora aérea novata, ha protagonizado un encuentro profesional con su padre, comandante de la aerolínea Iberia.
Un compañero de la controladora grabó el momento y posteriormente lo publicó en redes sociales a través de la cuenta de Instagram de Controladores Aéreos, donde ya acumula más de 13 millones de visualizaciones.
"El vuelo más importante de mi vida"
En el vídeo se puede ver cómo Candela recibe una comunicación por parte de su padre a través de una frecuencia de radio. Cuando él termina de identificar el avión que pilota, Candela responde: "Iberia 0391, buenos días. Hola papá".
Sin pensarlo, el padre y piloto asegura que "después de 44 años volando, este es el vuelo más importante y emotivo de mi vida". Además, también muestra su orgullo paterno: "Poderte escuchar en frecuencia, enhorabuena, hija".
Controladores Aéreos explica que Candela "quería coincidir en frecuencia con su padre antes de su jubilación". Este encuentro llegó el pasado 14 de marzo, mientras ella se encontraba en pleno proceso de habilitación de controladores en Enaire (entidad pública que gestiona la navegación aérea en España) para obtener su licencia final.
- Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
- Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa
- Los Bombers rescatan a cuatro jóvenes de un edificio derrumbado en Esparreguera
- El ibis eremita vuelve a Catalunya como 'símbolo de reconciliación con la naturaleza
- La Comisión Europea avisa de que las desalinizadoras no pueden ser la 'única respuesta' a las sequías
- La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
- Rosa Rubio, afectada por dos ictus: “De la vida espero vivir, porque nos hemos acostumbrado a sobrevivir”
- Las alternativas a las pastillas en salud mental logran un 62% de éxito