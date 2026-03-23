La emotiva reacción de un piloto de avión al coincidir con su hija, controladora aérea en Barcelona: "El vuelo más importante de mi vida"

El trabajo de los controladores aéreos es una parte indispensable a lo largo de todo el proceso de un vuelo en avión. Estos profesionales son responsables de garantizar la seguridad, orden y fluidez del tráfico de las aeronaves, tanto en tierra como en aire, según describe la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Por lo tanto, la relación de los controladores con los pilotos de avión es constante y fundamental para gestionar de forma eficiente ese vuelo, dirigiendo los movimientos de despegue, aterrizaje y la ruta aérea.

Las emociones por los aires

Ambos trabajos requieren la capacidad de mantener la cabeza fría, sin dejar demasiado espacio para las emociones. Sin embargo, hay situaciones extraordinarias en las que se demuestra que estos profesionales también tienen sentimientos, y que pueden tener reacciones terrenales.

Hoy, día del Padre, es una buena oportunidad para mostrar una historia que refleja las emociones que pueden surgir en las relaciones entre padres e hijos. Candela, una controladora aérea novata, ha protagonizado un encuentro profesional con su padre, comandante de la aerolínea Iberia.

Un compañero de la controladora grabó el momento y posteriormente lo publicó en redes sociales a través de la cuenta de Instagram de Controladores Aéreos, donde ya acumula más de 13 millones de visualizaciones.

Candela, una controladora aérea novata, ha protagonizado un encuentro profesional con su padre, comandante de la aerolínea Iberia / INSTAGRAM (@candelatc)

"El vuelo más importante de mi vida"

En el vídeo se puede ver cómo Candela recibe una comunicación por parte de su padre a través de una frecuencia de radio. Cuando él termina de identificar el avión que pilota, Candela responde: "Iberia 0391, buenos días. Hola papá".

Sin pensarlo, el padre y piloto asegura que "después de 44 años volando, este es el vuelo más importante y emotivo de mi vida". Además, también muestra su orgullo paterno: "Poderte escuchar en frecuencia, enhorabuena, hija".

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Controladores Aéreos explica que Candela "quería coincidir en frecuencia con su padre antes de su jubilación". Este encuentro llegó el pasado 14 de marzo, mientras ella se encontraba en pleno proceso de habilitación de controladores en Enaire (entidad pública que gestiona la navegación aérea en España) para obtener su licencia final.