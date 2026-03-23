Investigación abierta
Hallan fentanilo en muñecas Barbie de una tienda de descuentos de EEUU: alertados por "una sustancia sospechosa"
La Policía aseguró que nadie resultó intoxicado y que no cree que haya más casos en otros comercios
Las autoridades hallaron fentanilo en el embalaje de cinco muñecas Barbie a la venta en una tienda de descuentos de la ciudad de Independence (Misuri, Estados Unidos). Personal de seguridad del establecimiento, Cargo Largo, alertó el pasado sábado por la mañana a la policía local tras detectar "una sustancia en polvo sospechosa" en la caja de una Barbie.
En un comunicado, el Departamento de Policía de Independence explicó que determinó que la sustancia era fentanilo e "inmediatamente comenzó una investigación con Cargo Largo para determinar cuántas unidades comprometidas se habían vendido".
En una primera versión de la nota, la Policía informó de que cinco unidades contenían fentanilo y que cuatro ya habían sido localizadas. En una actualización posterior, precisó que el quinto paquete también fue "asegurado y está bajo custodia policial". Según las autoridades, las muñecas no estaban contaminadas con fentanilo, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje de las Barbie.
La Policía, que mantiene abierta la investigación, aseguró que nadie resultó intoxicado y que no cree que haya otros paquetes con fentanilo en otros comercios. Se trata de un potente opioide sintético, unas 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.
Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis de drogas en el país dado que una pequeña cantidad puede resultar mortal especialmente cuando se mezcla con otras drogas.
- Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
- La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
- Detenida una pareja por maltrato y abusos sexuales a su bebé de un mes en Barcelona
- Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa
- Los Bombers rescatan a cuatro jóvenes de un edificio derrumbado en Esparreguera
- Las alternativas a las pastillas en salud mental logran un 62% de éxito
- La Comisión Europea avisa de que las desalinizadoras no pueden ser la 'única respuesta' a las sequías
- El ibis eremita vuelve a Catalunya como 'símbolo de reconciliación con la naturaleza