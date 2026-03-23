La Fundación Vicente Ferrer celebra Esentia, su primera gala solidaria por la infancia

Las niñas y los niños, alrededor del mundo, tienen derecho a crecer en un mundo que los cuide, los proteja y les permita soñar. Por eso nace Gala Esentia, el gran encuentro solidario de la Fundación Vicente Ferrer a favor de los derechos de la infancia, que tendrá su primera edición el próximo 18 de junio de 2026 en el Palacio de Cibeles, en Madrid.

Este evento conmemora los 30 años de historia y trabajo en España y más de 55 años transformando vidas en la India, dónde Vicente y Anna Ferrer decidieron dedicar su vida a trabajar con los más desfavorecidos para construir oportunidades, con dignidad, igualdad y libertad. Con esta visión, también se trabaja en países como Nepal, Mozambique o Palestina, entre otros.

Desde la apertura de su sede en España en 1996, la Fundación Vicente Ferrer lucha por un objetivo más profundo: una ciudadanía consciente, crítica y comprometida. En esta línea, la organización ha sido pionera nacional en el apadrinamiento, que fomenta la participación solidaria y vínculos entre personas con vidas muy distintas.

Un relato vivo narrado por voces destacadas

Por eso, la Gala Esentia nace con la vocación de convertirse en la gran cita solidaria anual para dar continuidad al proyecto de la Fundación. La propuesta del acto es ser una experiencia narrada, que mediante un relato vivo, invita al público a participar, reflexionar y conectar con lo esencial.

Este relato se construirá en tres actos con identidad propia —Origen, Acción y Emoción—que recorren los pilares y legado de la Fundación. En el primer acto, la gala contará con una participación especial de la actriz, presentadora y escritora Cayetana Guillén Cuervo, embajadora de la Fundación Vicente Ferrer.

En su estreno, la Gala Esentia también contará con otras voces de referencia y perfiles de alto nivel. Entre ellas, la de la actriz y cantante española Leonor Watling ejercerá como maestra de ceremonias del evento, y narrará en los tres actos.

Una gala marcada por la solidaridad

Fiel a los valores identitarios de abundancia dinámica, capacidad creativa y conexión transformadora de la Fundación Ferrer, Esentia busca convertir la sensibilidad en compromiso real de permitir avanzar a las personas con dignidad.

Una voluntad que se debe traducir en acciones tangibles. Es por eso que la recaudación del evento se destinará íntegramente a proyectos de protección de los derechos de la infancia, orientados a garantizar una educación inclusiva, atención sanitaria, redes familiares de apoyo y acceso al deporte para niños y niñas que crecen en la pobreza extrema.

La gala incluirá varias maneras de financiar estos proyectos, como la asistencia mediante cubierto solidario, la participación a través de patrocinios y una fila cero para quienes deseen contribuir sin acudir al evento. De este modo, la Gala Esentia tratará de llevar a cabo sus ideas humanistas, que sitúan a las personas más vulnerables en el centro de la transformación social a un impacto real.

“Gala Esentia es una invitación a sumar desde lo más humano: pequeñas acciones que juntas generan un gran impacto. Regresar a la esencia es también un homenaje a quienes defienden lo que de verdad importa: la igualdad, la dignidad y la libertad, valores que forman parte del legado de Vicente Ferrer y que hoy siguen vivos allí donde la Fundación desarrolla su labor. Ese es el legado que celebramos y el futuro que queremos seguir construyendo”, concluye Luz María Sanz, Directora General de Fundación Vicente Ferrer España.