'La fugida. Veritats ocultes'; el drama en tres capítulos de los abusos de sacerdotes escolapios

Hace dos años, el documental 'La fugida', coproducido por EL PERIÓDICO, 3Cat y Ottokar, sacó a relucir la historia de los sacerdotes Francesc Peris y Lluís Tó, dos profesores de colegios jesuitas de Barcelona que fueron enviados a Bolivia tras abusar sexualmente de sus alumnos. Ahora, 'La fugida. Veritats ocultes' se adentra en nuevos casos de pederastia en esta ocasión en la orden de los escolapios. El trabajo periodístico deja al descubierto cómo los agresores han eludido la justicia y cómo las congregaciones a las que pertenecían les protegieron.

La nueva docuserie, coproducida de nuevo por EL PERIÓDICO, 3Cat y Ottokar, se emitirá este martes 24 de marzo en TV3 y 3Cat (22.05 horas). En TV-3 lo hará con una versión unitaria dentro del programa de TV3 'Nits sense ficció'. Y en la plataforma 3Cat se podrá ver en formato de serie documental de tres capítulos, en una versión ampliada con más historias y nuevos ángulos.

'El encubrimiento' es el capítulo que recuerda el caso del escolapio Josep Blay, condenado en 2009 por tres delitos continuados de abusos sexuales a niñas de 8 años en Alella, en el Maresme. Las familias denunciaron el caso en 2016, cuando supieron que el religioso era el coordinador de la catequesis de la Escola Pia de Balaguer. Antes había sido destinado a Tàrrega. La coproducción, basada en una investigación del periodista de EL PERIÓDICO Guillem Sánchez, localizó en octubre de 2024 a este sacerdote en un colegio de la parte alta de Barcelona y descubrió que Blay seguía acudiendo casi diariamente a esta escuela, donde coincidía con menores de la misma edad que sus víctimas de Alella, para oficiar misa para una comunidad de monjas sita en el mismo edificio. El provincial de la Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilà, había explicado que Blay se encontraba bajo la supervisión de su superior y que solo salía del geriátrico para acompañar a enfermos al médico. Pero durante el rodaje del documental ‘La fugida. Veritats ocultes’ se comprobó que Blay salía cuando quería del geriátrico.

El capítulo titulado 'La impunidad' reconstruye la historia de Manel Sales, un misionero escolapio que abusó de menores durante 25 años en Senegal y que en la actualidad vive en un piso de los escolapios en Catalunya. La orden sigue amparándolo: lo mantiene económicamente y le abre las puertas de la residencia de Barcelona cada vez que lo requiere. Y nunca ha sido juzgado por los tribunales de justicia. 'La fugida. Veritats ocultes' también ha localizado y entrevistado a Sales, un depredador que nunca ha sido juzgado por sus delitos. Consultado por este diario acerca de estos hechos, Sales admite que son ciertos, asegura haber tomado conciencia del daño que ha hecho y reconoce que las víctimas son más de 20.

El tercer episodio es 'La hermandad', en el que se sigue el rastro de otros acusados que actuaron en otras escuelas religiosas, como Joaquim Calvet, de la Escola Pare Manyanet, y Arnaldo Farré, de los maristas.