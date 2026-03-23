Empiezan las pruebas de competencias de 4º de ESO que por primera vez harán solo 69 institutos catalanes

Este lunes de resaca de la sonada huelga educativa del pasado viernes a la que el Govern aún no ha reaccionado, 5.700 alumnos catalanes de 4º de ESO han iniciado las nuevas pruebas de competencias básicas de final de etapa impulsadas por la recién creada Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, entidad encargada de "la evaluación del sistema, de las políticas educativas y de la investigación educativa". Evaluaciones que pasan de ser censales a ser muestrales y en las que los alumnos se examinarán de cinco materias "clave". Este lunes, lo han hecho de lengua y literatura castellana, de ciencia, tecnología e ingeniería y de inglés y mañana, martes, de catalán y de matemáticas.

Unas pruebas, subrayan, que son competenciales -no evalúan la memoria sino la habilidad de "conectar y extrapolar contenidos"-, pero no básicas, como las que se realizaban hasta ahora. El nuevo modelo de pruebas recoge preguntas con un nivel de dificultad básico, preguntas de nivel medio y un 20% de nivel de dificultad alto para medir la excelencia.

Sin función pedagógica

En cuanto a los motivos por los que las pruebas han pasado de ser censales -de hacerlas todos los alumnos- a muestrales -solo una muestra-, Núria Planas, directora de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, apunta que se debe a la finalidad de las pruebas. "Con las pruebas de final de etapa [las de esta semana], se busca una obtener una foto nítida del sistema educativo catalán, no evaluar a alumnos concretos, ni centros concretos, ni dar información a las familias", defiende Planas, quien recuerda que las pruebas de diagnóstico de mitad de etapa -en 4º de primaria y 2º de ESO- sí se mantienen censales, aunque pasarán a tener también una corrección externa.

"No necesitamos tantos datos, necesitamos que los datos tengan valor y que la foto que se haga no sea borrosa" Núria Planas — Directora de la Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació

"Las de diagnóstico sí tienen una función pedagógica y didáctica, por eso se mantienen censales, a diferencia de las de final de etapa; que no tenía sentido mantenerlas censales", añade la directora de la agencia, quien defiende que han pasado de tener muchos datos a tener menos, pero más "evidencia científica". "No es un tema de cantidad, es un tema de calidad", agrega.

Muestra representativa

Sobre cómo han elegido los 69 centros -cuestión que ha levantado perspicacias-, Planas responde que se ha hecho combinando varios criterios: la titularidad -públicos y privados, manteniendo las proporciones que hay en el mapa educativo-, los niveles de complejidad (centros de baja, de media y de alta y máxima complejidad), la distribución en el territorio y el tamaño de centro (el número de líneas).

Las pruebas se siguen haciendo siguiendo la fórmula mixta de los últimos años -leyendo el enunciado en la pantalla y respondiendo en papel- pese a la petición de las familias de prescindir del ordenador

Otro de los motivos dados por la Administración para dejar de hacer estas pruebas de forma censal es no sobrecargar a los centros. "No tiene sentido 'hiperevaluar'. No necesitamos tantos datos, necesitamos que los datos tengan valor y que la foto que se haga no sea borrosa, no esté movida; tenemos que ser más eficientes y no sobrecargar a los centros", asegura Planas, quien apunta también que tienen el compromiso de hacer públicos los resultados este otoño. "Ahora la agencia no tiene vocación de dar métricas, queremos hacer un análisis de los datos; seis meses es un tiempo corto, PISA tarda un año", defiende.

Las pruebas se siguen haciendo siguiendo la fórmula mixta de los últimos años -leyendo el enunciado en la pantalla y respondiendo en papel- pese a la petición de las familias de prescindir del ordenador.