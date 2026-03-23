Empieza el desahucio de 15 familias de Sant Vicenç de Castellet que se han organizado para evitarlo

Desalojo a primera hora de la mañana que finalmente se prevé sin incidentes en Sant Vicenç de Castellet del bloque del Passeig de la Pau. La familia afectada, con tres menores a cargo, ha decidido marcharse del piso sin resistencia, cansada de la presión que ha recibido hasta ahora. Una treintena de personas, formada por un reducido número de activistas de PAHC Bages y vecinos del municipio, se ha concentrado a las puertas del edificio ante un amplio despliegue policial de furgones de los Mossos d'Esquadra.

Se trata de un bloque donde residen 15 familias, con hasta 30 menores, que se han organizado para hacer frente a la situación derivada de la compra de su bloque de pisos por parte de la empresa Voyager Reo SL. Según explican, la nueva propiedad les comunicó hace meses que no renovaría los contratos de alquiler.

El bloque donde se tiene que producir el desahucio esta mañana en Sant Vicenç de Castellet / Eduard Font

Ante esta situación, las familias han decidido organizarse con el objetivo de negociar con la propiedad para conseguir un alquiler social que les permita seguir viviendo en los pisos. Su acción se enmarca en un contexto que describen como de emergencia habitacional, con crecientes dificultades para acceder a alquileres asequibles y con una oferta limitada de vivienda de emergencia y social en el municipio.

Aunque el desahucio de hoy afecta a una familia considerada vulnerable y con la mesa de emergencia aprobada, ni el juzgado ni la propiedad han detenido el procedimiento. Por ello, diversas entidades y colectivos del municipio, como asociaciones de familias de alumnos (AFA) y docentes vinculados al ámbito de la vivienda, se han sumado a las movilizaciones para pedir la suspensión del desahucio.

Noticias relacionadas

Presión vecinal y de activistas de la PAHC para intentar evitar el desahucio / Eduard Font

Por su parte, la PAHC Bages ha hecho pública la situación y ha señalado que, según su experiencia, cada semana hay familias que pierden la vivienda mientras los pisos pasan a manos de grandes propietarios. También ha indicado que considera insuficientes las medidas adoptadas por las administraciones para ofrecer alternativas a las familias afectadas.