Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

La causa de la dana que investiga las 230 muertes que produjeron las barrancadas y riadas del 29 de octubre de 2024 retoma hoy las declaraciones de testigos, que han estado en pausa desde el 5 de marzo (no así las de víctimas y el trabajo interno del juzgado que ha continuado durante todo el mes de marzo). Ante la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, comparecen el catedrático de Geografía, Alejandro Pérez Cuevas y el doctor en geografía Rafael Armengot Serrano, autores de tres estudios sobre las precipitaciones y caudales en las tres cuencas -río Turia, barranco del Poyo y el río Magro- epicentros del desastre 29 de octubre.

Ambos geógrafos han sido categóricos en su comparecencia como peritos ante la jueza, el fiscal y las acusaciones y defensas de la dana. “Hacen falta tres neuronas, conocer los procesos meteorológicos e hidrológicos, conocer el territorio y tomar decisiones. Con la información real que había era suficiente para prever lo que iba a pasar”, han asegurado.

La imprevisión de lo que iba a suceder o el supuesto apagón informativo que alegan los dos acusados queda descartada por ambos especialistas. “Con los imputs que tenían era impepinable que iba a ocurrir algo. Estaban en alerta roja de manera continuada y se hicieron las predicciones por parte de Aemet en el Cecopi. Era previsible que una segunda riada se produjera”, han explicado, en referencia a los dos episodios de lluvias torrenciales que se vivieron el 29 de octubre de 2024.

También han citado un ejemplo claro de cómo se actuó en otros episodios de lluvias y riadas, con menos medios de alerta. “En 1957 el alguacil municipal, con más de una hora de tiempo avisó en Catarroja para que la gente se fuera a las partes más altas. Ahora ha habido una actuación más torpe para avisar a la población. Con toda la información que había se podía saber que iba a pasar algo grave. Entre las 15.00 a 18.00 iba a ser lo peor a efectos pluviómetricos”.