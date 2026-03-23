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Cuatro detenidos en Lloret en un operativo contra una banda internacional de tráfico de armas y drogas

Se prevén una decena de entradas entre Catalunya y Andalucía y la operación está liderada por los Mossos y la Policía Nacional

Las imágenes del operativo contra una banda internacional de tráfico de armas y drogas.

Las imágenes del operativo contra una banda internacional de tráfico de armas y drogas.

Eva Batlle

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desplegado este lunes la fase de explotación de una operación contra una banda internacional presuntamente dedicada al tráfico de armas y de drogas, sobre todo marihuana, con ramificaciones en las comarcas gerundenses.

La investigación está coordinada por Europol y prevé una decena de entradas y registros en Catalunya y Andalucía. En cuanto a las comarcas gerundenses, hay prevista una única entrada, que se está llevando a cabo en Lloret de Mar. En concreto, los agentes han registrado un piso de la calle de Narcís Macià i Domènech, donde se han realizado cuatro detenciones.

Agentes ante uno de los domicilios donde se ha hecho el registro.

Agentes ante uno de los domicilios donde se ha hecho el registro. / Mossos d'Esquadra

El dispositivo moviliza desde esta madrugada a más de 200 efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra y de varias unidades de la Policía Nacional.

Según los investigadores, se trata de un grupo criminal violento dedicado principalmente al tráfico de marihuana y con conexiones internacionales.

Por parte de los Mossos, también participan agentes de la unidad de seguridad ciudadana, la BRIMO, la ARRO, el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la policía científica y la unidad canina, además de Europol, entre otros. El caso está bajo secreto de sumario y la investigación la lidera la DIC de la Región Policial Metropolitana Nord, con sede en Granollers, y la Unidad Central de Estupefacientes (UDYCO).

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El carácter violento de los miembros de este grupo criminal. Se espera una docena de detenciones.

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