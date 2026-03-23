Una cofradía de Sagunto vuelve a rechazar la entrada de mujeres en Semana Santa

Las mujeres tendrán que volver a ver los actos de la Semana Santa como espectadoras. Con 267 votos en contra y 114 a favor la cofradía de la Sang de Sagunt, que lleva cinco siglos organizando las celebraciones, ha vuelto a vetar su entrada. La votación, que se produjo en la tarde del domingo en la ermita, ha recabado 8 abstenciones, 12 votos en blanco y dos votos nulos.

Poco antes de la votación, la tercera en los últimos años, un nutrido grupo de mujeres se concentró a las puertas de la ermita de la Sang para reclamar su inclusión en la fiesta sacra, tal y como vienen haciendo desde 2021 el Martes Santo. De nuevo los cofrades tuvieron que ir a las urnas obligados por el más de un centenar de firmas recogidas hace unos meses, para decidir la modificación del artículo uno de sus estatutos para que "cualquier persona bautizada", y no solo "varón", pueda ingresar en la cofradía.

Protesta pacífica

A primera hora de la tarde y tras una pancarta donde podía leerse 'Per tradició, per igualtat', las mujeres del colectivo Per una Semana Santa Inclusiva reclamaron sus derechos de manera pacífica y sin alzar sus voces, mientras los cofrades iban entrando a la iglesia para participar en la junta general ordinaria. Unos lo hicieron por la puerta lateral, mientras otros han entrado por la principal. La cofradíatuvo que retirar algunas andas del interior del templo para ganar espacio y que pudieran entrar todos los cofrades.

Fiesta de Interés Nacional

La votación tuvo el mismo resultado que en 1999 y 2022, pero en esta ocasión el "no" podría tener consecuencias, ya que una denuncia ciudadana hizo llegar el asunto al Ministerio de Industria y Turismo que ha empezado a valorar si hay "indicios suficientes de pérdida sobrevenida" de la declaración de la Semana Santa saguntina como fiesta de "interés turístico nacional", concedida en 2004, por una cuestión de género, y cuya investigación estaba en "fase preliminar de valoración", en espera de esta nueva votación que salió negativa.

En esta ocasión, mermaron los votos del sí en comparación con la última vez, cuando se recabaron 135 a favor de la inclusión de las mujeres, aunque nada que ver con los solo nueve que apoyaron la iniciativa la primera vez.

"Espaldarazo a la igualdad"

Para Blanca Ribelles, del colectivo Semana Santa Inclusiva, esto ha sido otro espaldarazo a la igualdad. "Estamos tristes, pero sobre todo decepcionadas", comenta y explica que "pensaba que nuestra sociedad habría evolucionado y que seríamos más maduros que hace tres años, porque la igualdad es algo que ya no se cuestiona. No se trata de ser más, sino de igualdad".

La representante del colectivo, que cuenta con medio centenar de impulsores, avanza que el siguiente paso "puede que sean los tribunales" que es algo "a lo que nunca hubiéramos querido llegar, pero ya hemos sido bastante cautos y tibios", aunque deja en suspenso el tener que recurrir a la justicia.

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Este debate interno tiene su reflejo en la sociedad saguntina, entre los que están a favor y en contra de abrir la festividad sacra, mientras las mujeres tienen que ver en sus hogares como sus parejas, maridos o hijos se preparan para participar en las celebraciones, cuando ellas están excluidas.