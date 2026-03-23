Catalunya ampliará el sistema Lectio de videovigilancia a más vías rápidas y a municipios con policías locales

El Departament d'Interior quiere ampliar el sistema Lectio, creado por los Mossos d'Esquadra, para instalar videovigilancia en municipios sin policías locales que permiten leer matrículas de vehículos a buena parte de Catalunya. Desde su inicio en 2021, 62 localidades se han adscrito a este proyecto y otras 21 están en fase de trámite para sumarse, según ha explicado la consellera d'Interior, Núria Parlon. También hay unas 40 cámaras en las autopistas (C-31, C-33 y AP7.

Sin embargo, el objetivo es incrementar este sistema a buena parte del territorio. Por eso, Interior ha anunciado que se quieren instalar unas 32 cámaras en otras vías rápidas catalanas, además de incorporar organismos como AENA, SABA o la Abadía de Montserrat. Además, Gavà se convertirá a finales de este mes en el primer municipio con policía local que estará dentro del Lectio.

Parlon ha remarcado estas novedades en la reunión del Comité de Seguridad y Justicia celebrada este lunes en la Generalitat. En este encuentro también ha dado a conocer la línea de ayudas a municipios sin policía local para incorporar cámaras de videovigilancia así como su mantenimiento y ha anunciado que se abrirán subvenciones para los ayuntamientos con policía local que quieran sumarse.

Este comité ha sido presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y, además de Parlon, ha contado con la presencia de los consellers de la Presidència, Albert Damau y el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. También estaban otros cargos de Interior como el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, la directora general d’Administració de Seguretat, Joana Ricardo, y el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, así como el comisario jefe de los Mossos Miquel Esquius.

Doble actuación

El Lectio tiene dos funciones. Por un lado, el análisis a posteriori cuando ha habido un hecho delictivo los Mossos consulta sobre el paso de un vehículo y el sistema le devuelve donde ha sido detectado. Por otro, sería cuando ya se dispone de una serie de vehículos sospechosos que pueden haber participado en un hecho delictivo, formando parte de una organización criminal, y lo que se hace es una señal de estar alerta de dónde se están moviendo todos estos coches.

El sistema capta seis millones de matrículas mensuales y únicamente los Mossos pueden verlas. El año pasado, los agentes hicieron 161.000 consultas policiales dentro de investigaciones abiertas. El director general de la Policía ha destacado que, en un futuro, se pretende incorporar al Lectio las cámaras ubicadas en los coches policiales por lo que hará falta una nueva plataforma para almacenar y gestionar esta información siguiendo la legislación vigente.

Además, Trapero ha señalado que con esta plataforma más potente, prevista para finales de 2027, se podrá incorporar la IA para el tratamiento de los datos en las investigaciones. De esta forma, entre otras funciones, se podrá saber las veces qué ha pasado un vehículo por una localidad, los días y las horas concretas, y si iba precedido o seguido de algún otro coche que puede ser de interés para una actuación policial.

Parlon ha recordado que se han previsto hasta 30.000 euros de ayuda a municipios sin policía local para instalar el sistema y luego 4.000 euros por cámara. hasta un máximo de tres, además de subvenciones para el mantenimiento. El director general de Coordinació de les Policies Locals ha destacado que cada vez hay más ayuntamientos con policías locales que se interesan por sumarse al proyecto, ya que permite un intercambio de información entre fuerzas de seguridad.

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Los acuerdos también permiten que los Mossos formen a técnicos municipales para que se conozcan los trámites necesarios para instalar estas cámaras, ya que deben ajustarse a la normativa de videovigilancia y de protección de datos. Cada instalación de estas cámaras debe estar bien motivada por Interior para ser autorizada por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que examina los argumentos, por seguridad o prevención, para ubicar cada dispositivo.