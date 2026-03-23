Aragón limita el uso de las pantallas en las aulas y apuesta por la vuelta al papel: estas son las horas que podrán usarse por curso

El debate sobre el uso de pantallas en el entorno educativo y sus limitaciones ya está reflejado negro sobre blanco en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) tras pasar el pertinente período de exposición pública. El Ejecutivo autonómico, ahora en funciones, ha publicado la orden normativa que regulará a partir del próximo curso, a partir del 1 de septiembre, las horas lectivas en las que estará permitido el uso de este tipo de dispositivos. En ese sentido, el espíritu de la norma es claro: estas herramientas deben ser un apoyo más, apostando por un modelo mucho más analógico que fomente competencias como la comprensión lectora, la expresión escrita o el cálculo matemático, así como otras destrezas básicas.

La limitación alcanza al uso de dispositivos digitales individuales, tabletas y mini ordenadores portátiles, dentro del horario lectivo de todos los centros públicos de enseñanza no universitaria que dependen del Gobierno de Aragón. No habrá, eso sí, un programa global de la DGA, sino que será competencia de cada centro el adaptar su plan educativo a la nueva normativa, que ya está en vigor.

En infantil, el primer ciclo (0–3 años) tendrá únicamente recursos analógicos y manipulativos y ni siquiera estarán permitidas las pizarras digitales, en un entorno que no tendrá ningún componente digital. En el segundo ciclo (3–6 años) habrá un uso que será siempre compartido, con un máximo de una hora lectiva semanal y siempre bajo supervisión docente. De esta forma, los alumnos completarán su formación inicial con un contacto mínimo con la tecnología.

En educación primaria, de 1º a 4º habrá un máximo de dos horas semanales y en 5º y 6º, de cuatro. El uso será siempre compartido, con carácter complementario y bajo supervisión docente. Y en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en 1º y 2º se permitirán cinco horas semanales (hasta una diaria) y en tercero y cuarto hasta dos horas diarias (10 semanales). En todos los casos, el recurso digital será complementario a materiales analógicos.

En el resto de enseñanzas no universitarias, se utilizarán las tecnologías digitales armonizando su uso con los recursos analógicos. La norma también especifica que pizarras digitales y otros dispositivos no individuales podrán seguir utilizándose siempre con finalidad pedagógica y didáctica, excepto en el primer ciclo de Educación Infantil, donde queda restringido su uso.

Excepciones

Existen, no obstante, algunas excepciones. En el caso de las extraescolares y en las materias que sean optativas o que incluyan proyectos complementarios, se permitirá el uso de pantallas, aunque sin perder de vista la limitación horaria semanal. Asimismo, los centros docentes que ya tengan recogidos este curso peoyectos de innovación o programas institucionales que requieran el uso individual de dispositivos digitales tendrán hasta el 31 de agosto de 2027 para adaptarse, aunque durante el próximo curso ya no podrán incorporar nuevos alumnos a esos programas.

La consejera de Educación en funciones de Aragón, Tomasa Hernández, este lunes. / DGA

Finalmente, la orden prevé una moratoria para las licencias digitales ya adquiridas. En Primaria y ESO, podrán usarse hasta agotar su vigencia (máximo curso 2027/2028) y en Infantil, hasta un máximo del curso 2026/2027. Con el fin de fomentar la desconexión digital, la normativa recomienda además evitar que los alumnos realicen tareas académicas evaluables fuera del horario escolar utilizando dispositivos digitales.

Conviene recordar que Aragón ya fue una de las primeras comunidades, desde el curso 23/24, en limitar y restringir el uso de los teléfonos móviles en los distintos colegios e institutos públicos de la comunidad. Ahora, se suma a otras comunidades que ya han regulado en los últimos años el uso de las pantallas en horario lectivo, como Murcia, Madrid, Cataluña, Baleares o Asturias.

Evidencias científicas

Según ha explicado la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, esta iniciativa responde a la "necesidad de proteger el desarrollo cognitivo, emocional y físico del alumnado, especialmente en edades tempranas, ante los riesgos asociados al uso inadecuado y prolongado de las pantallas".

La orden, aseguran desde la DGA, se apoya en evidencias científicas recientes, como el informe de la Dirección General de Salud Pública del año pasado y publicaciones especializadas (la orden hace referencia a un artículo de mayo de 2025 de la revista Anales de Pediatría) que alertan de los efectos negativos de la sobreexposición digital en menores. Asimismo, atiende a la creciente preocupación de las familias y asociaciones educativas sobre la hiperconexión y su impacto en el rendimiento escolar y el bienestar del alumnado.