Adiós a las botellas de champú y gel en los hoteles: la UE anuncia su fecha de desaparición

La lucha contra el plástico que mantiene desde hace años la Unión Europea se va a endurecer en los próximos años. Y uno de los frentes que va a atacar el Reglamento (UE) 2025/40, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases va a ser las botellitas de champú y gel de los hoteles, que tendrán que ser ir siendo sustituidos.

Esta norma, de aplicación directa, impone a los Estados miembro objetivos obligatorios y criterios armonizados para prevenir la generación de residuos, fomentar la reutilización, garantizar la reciclabilidad de los envases y reforzar la responsabilidad ampliada del productor. Esta será aplicable a partir del 12 de agosto de 2026, aunque ciertas medidas tienen calendarios específicos para dar margen de adaptación.

Adiós a los mini champús

Los mini champús, mini jabones, lociones y demás productos de higiene que los hoteles dan a sus clientes en las habitaciones es una fuente de residuos plásticos enorme y de muy difícil reciclaje. Es por ello que con esta normativa, la UE obligará a los hoteles a dejar de ofrecer estos artículos de cortesía a sus clientes con la idea de que sean sustituidos por dispensados montados en la pared, botellas más grandes y de uso múltiple o materiales que no sean de plástico para acabar con estas botellas de un solo uso.

Una medida que también afectará a bares y restaurantes, en este caso por los pequeños envases y recipientes monodosis que contienen kétchup, aceite, azúcar, sal o mayonesa; también la hostelería los tendrá que sustituir por alternativas menos dañinas para el planeta.

Fecha de desaparición

El grueso del reglamento entrará en vigor en agosto de 2026, cuando, entre otras cosas, los estados deberán poner en marcha las políticas para reducir la cantidad total de residuos de envases y cumplir los objetivos progresivos; los envases deberán ser reciclables; habrá un sistema común de etiquetado en toda la UE y los países deberán implantar sistemas de devolución y retorno.

Eso sí, la prohibición de las minibotellas de hoteles y los envases monodosis de bares y restaurantes tendrán más margen. El sector se preparará progresivamente para que la prohibición entre en vigor en 2030. A partir de entonces, todos estos productos de plástico de un solo uso deberán ser sustituidos por dispensadores, formatos reutilizables y sistemas a granel.

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En España, los cubiertos, bastoncillos y pajitas de plástico llevan prohibidos desde hace cuatro años por la directiva comunitaria que entró en vigor el 3 de julio de 2021, vetados este tipo de productos por el impacto ambiental y la dificultad para ser reciclados. Sin embargo, en julio de 2025, este diario denunció que la normativa no se cumple en muchos establecimientos.