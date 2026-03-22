El socio que se recorrió 4.000 kilómetros para ir a votar: "El Barça es mi vida, soy fan desde que era pequeño"

Hay muchos motivos en la vida por los que tomar un avión. Negocios, familia, vacaciones o incluso necesidad. Pero recorrer media Europa en apenas unas horas, aterrizar, cumplir un objetivo y regresar el mismo día, pertenece a esa categoría de historias que solo se explican desde la pasión. Y si hay algo capaz de justificar ese esfuerzo casi imposible, ese impulso que rompe cualquier lógica, es el fútbol.

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona volvieron a demostrarlo. La votación se realizó de manera presencial, obligando a miles de socios y socias a desplazarse hasta Catalunya, con urnas también habilitadas en Andorra, para decidir el futuro del club. Un ejercicio de compromiso que, para muchos, trascendía lo institucional: era una cuestión de identidad.

Entre esos nombres destaca el de Konrad Bartosz Wisniewski, un seguidor azulgrana residente en Varsovia que no dudó en cruzar medio continente para participar. Su historia, captada por 3Cat, es la de tantos aficionados internacionales que sienten el club como propio, pero también la de alguien dispuesto a convertir ese sentimiento en acción.

Madrugón y avión para bajar a Catalunya

El día comenzó antes de que amaneciera. A las 06:30, Konrad ya estaba a bordo de un avión rumbo a Barcelona. Horas después, a las 12:00, depositaba su voto en las carpas instaladas junto al Spotify Camp Nou. Su decisión era clara: apoyar a Joan Laporta. “Voté a Laporta porque pienso que el futuro del Barça está en sus manos. Lo ha demostrado. El Barça es mi vida, soy fan desde que era pequeño”, explicaba en 3Cat.

Para él, como para tantos otros socios, no era un trámite más. “Para todo socio, es un día importante, especial”, aseguraba. No se trataba solo de elegir un presidente, sino de participar en la historia viva de un club que trasciende fronteras y generaciones.

Konrad Bartosz votando el 15 de marzo en el día de las elecciones. / Konrad Bartosz Wisniewski

Entrada para el Barça-Sevilla

Pero su jornada no terminó ahí. Tras cumplir con su deber como socio, Konrad decidió completar su particular peregrinaje futbolero entrando al estadio para presenciar el partido entre el Barça y el Sevilla, que comenzaba a las 16:15. Allí, entre cánticos y emoción, vivió otra de esas experiencias que justifican cualquier sacrificio.

Foto con Laporta y rumbo al Aeropuerto de El Prat

La jornada le tenía reservada aún una sorpresa más: logró fotografiarse con el propio Laporta, cerrando así un día redondo. Horas después, a las 20:50, emprendía el vuelo de regreso a Varsovia. Todo en menos de 24 horas. Todo por el Barça.

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Su vínculo con el club se remonta a cuando tenía apenas nueve años, aunque el fichaje de Robert Lewandowski en 2023 terminó de consolidar una pasión que ya era profunda. Aquel viaje exprés quedará grabado para siempre en su memoria: ganó su equipo, ganó su candidato y, sobre todo, ganó una historia que solo el fútbol es capaz de escribir.