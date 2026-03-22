Muere un niño de seis años en Montuïri tras ser atropellado por un familiar al dar marcha atrás

Un niño de seis años falleció la tarde del sábado tras ser atropellado por un coche en una finca de Montuïri, donde se celebraba una reunión familiar. Según las primeras informaciones, el conductor dio marcha atrás sin percatarse de la presencia del menor detrás del vehículo.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde en una casa de campo. En ese momento, varios familiares se encontraban reunidos cuando, al maniobrar el coche, uno de los asistentes arrolló al niño.

Los presentes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y trataron de reanimar al menor, aunque sin éxito. Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil y una ambulancia del Ib-Salut, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento. También se activó un equipo de psicólogos para atender a los familiares tras el suceso.

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Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Montuïri acudieron a la finca para esclarecer lo ocurrido. El instituto armado ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello mortal.