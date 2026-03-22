Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre con heridas de arma blanca en Olot

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre hallado sin vida esta madrugada en la calle dels Almogàvers, en el barrio de Sant Miquel de Olot. La víctima, que todavía no ha sido identificada, presentaba heridas de arma blanca.

Según ha informado la policía catalana, el aviso se recibió hacia las 2.00 de la madrugada, cuando se alertó de la presencia de una persona tendida en el suelo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos, de la Policía Local de Olot y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que confirmaron la muerte y apreciaron signos de violencia.

El caso se encuentra bajo secreto de actuaciones, por lo que por el momento no han trascendido más detalles sobre el fallecido ni sobre las posibles causas de la muerte.

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El suceso vuelve a situar a Olot en el foco de los hechos violentos, después de que el pasado verano muriera un hombre de 50 años a consecuencia de una paliza durante la verbena de Sant Joan de 2025 en el barrio de les Tries.