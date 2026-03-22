Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres: "Cada vez más madres nos dicen que han tenido que separarse para poder descansar"

Antes de ser padres, la mayor crisis de la pareja era elegir el destino de las vacaciones o qué ver en la tele. La vida estaba llena de planes, espontaneidad y espacio… pero de repente, llega un bebé y la vida se pone patas arriba. Las parejas pasan de mirarse a los ojos a mirarse las ojeras. Pasan de ser amantes a ser socios de una cooperativa de cuidados: falta sueño, falta tiempo y, sobre todo, falta el "nosotros".

En Sobrevivir a la crianza se trata un tema que cuesta, que suele dejarse para más adelante, cuando ya es demasiado tarde: el impacto real de la llegada de los hijos a la pareja.

En este nuevo capítulo se tratará la carga mental y física, pero también otros aspectos cómo el deseo sexual, que a menudo se queda en el fondo de un cajón; y del cúmulo de cosas que convierten el hogar dulce hogar en una olla a presión.

A la pregunta de si es posible ser padres y seguir siendo pareja, responden Andrea Ros, actriz, creadora de MamaInquieta y autora del libro Comadres: El secreto era estar juntas, quien asegura que sobre todo entre las madres milenials hay un exceso de información, que las lleva a un nivel de exigencia muy alto.

También participan en el debate Diana Marre, Antropóloga y directora del grupo de investigación AFÍN de la UAB e Inma Parellada, psicóloga infanto-juvenil que acompaña a muchas parejas en la crianza de sus hijos, especialmente en procesos de divorcio.

Además, interviene Laura Baena, fundadora del club de las malas madres, quien asegura que el “60% de las mujeres separadas, aseguran que lo han hecho por falta de corresponsabilidad”. Según Baena, un buen número de las mujeres con hijos que se separan aseguran descansar más al haberse separado, incluso cuando la custodia es maternal. Tienen la sensación de que ya sólo deben cuidar a sus hijos, y no a su hijo y a su pareja.

"Era como si estuviera en mitad de una piscina, ahogándome, y él no se diera cuenta", resume Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, la metáfora con la que una madre separada le describió su matrimonio. Es el tipo de relato que se convierte en estadística cuando se acumulan suficientes veces.

Sobre (vivir) a la crianza: cómo afecta la llegada de los hijos a la pareja / El Periódico

El episodio de este domingo de Sobre (vivir) a la crianza aborda de frente uno de los tabúes más grandes de la crianza: lo que le hace a una pareja la llegada de los hijos. Carga mental, deseo sexual que desaparece, roles que se enquistan y la paradoja de que algunas mujeres viven mejor solas que acompañadas. Samanta Villar habla con la psicóloga Inma Perellada, la antropóloga Diana Marre y la actriz y divulgadora Andrea Ros, y conecta con Laura Baena para desgranar los datos de su estudio.

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Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

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