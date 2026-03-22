Isabel Belaustegui, doctora: "Lo estamos llamando mal, el cortisol no es la hormona del estrés"

El cortisol es una hormona esencial que regula la respuesta del organismo al estrés, que se produce en las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones. Sus niveles tienden a elevarse en situaciones de tensión. No obstante, en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los temas estrella dentro de la industria del bienestar, generando un intenso debate en redes sociales.

Durante años, el cortisol ha sido señalado como el gran villano del estrés, una hormona a la que culpamos de nuestro cansancio, ansiedad o incluso aumento de peso. Sin embargo, esta visión simplificada ha contribuido a generar confusión y, en muchos casos, una percepción errónea de su verdadero papel en el organismo. Lejos de ser un enemigo, el cortisol cumple funciones esenciales para nuestra supervivencia y equilibrio fisiológico.

La doctora Isabel Belaustegui propone replantear esta creencia tan extendida y entender el cortisol desde una perspectiva más precisa: no como la hormona del estrés, sino como una herramienta clave que el cuerpo utiliza para gestionarlo. "Lo estamos llamando mal. El cortisol no es la hormona del estrés. El cortisol es tu hormona antiestrés", ha dicho en un vídeo que ha compartido en Instagram.

Gracias al cortisol, tu cuerpo consigue deshacerse del estrés que supone una situación de peligro. "Si no tuvieras cortisol, tu corazón no bombearía más sangre para poder impulsar a los músculos a salir huyendo o a atacar. Tu cerebro no tendría esa chispa que le permite encontrar la salida a una situación difícil o tu energía quedaría almacenada en grasa de reserva", ha añadido.

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La médico incide en que "lo importante es conseguir niveles adecuados y saludables de cortisol. Y para eso contamos con la alimentación y el estilo de vida".