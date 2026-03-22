El avance de las nuevas 'fábricas de agua' obliga a replantear el consumo de agua reutilizada

A día de hoy, con los embalses a más del 90% de su capacidad, Catalunya sigue usando las desalinizadoras, que trabajan aproximadamente a un rendimiento del 45%. Sin embargo, el otro recurso clave que se usó para resistir la última sequía, el agua regenerada, ha dejado de consumirse. El agua regenerada o reutilizada consiste en agua residual procedente de las cloacas que, en las depuradoras, se somete a un tratamiento extra para transformarla en recurso 'prepotable'. En el río Llobregat, durante la crisis hídrica, esta agua regenerada se bombeaba ocho kilómetros río arriba y se mezclaba con el caudal fluvial. Luego, se captaba y se potabilizaba para que llegara a los grifos.

¿Pero por qué se ha interrumpido el funcionamiento de este engranaje pionero en Europa? El actual decreto que regula cómo responder a los episodios de sequía tan solo contempla consumir agua regenerada en caso de que las reservas de los pantanos estén bastante diezmadas, es decir, en la fase de 'alerta', 'excepcionalidad' y 'emergencia del Plan Especial de Sequía. Es por este motivo que ahora el agua no se bombea hasta la potabilizadora de Sant Joan Despí.

Entonces, ¿qué se hace a día de hoy con el agua 'prepotable' obtenida en la depuradora de El Prat de Llobregat? Una parte se bombea río arriba para reforzar el caudal del río pero no no hasta la potabilizadora. Otra parte se destina a usos agrícolas y otra se traslada hasta las balsas de recarga de Sant Vicenç dels Horts para reforzar el acuífero del delta del Llobregat y evitar la intrusión salina.

Estación Regeneradora de Agua del Baix Llobregat. / Joan Cortadellas

No obstante, pese a disponer de reservas abundantes, Catalunya sigue invirtiendo en lo que se puede catalogar como nuevas 'fábricas de agua', para hacer frente a futuras sequías. La Generalitat, desde hace meses, avanza para licitar, adjudicar y construir potabilizadoras, estaciones de regeneración y desalinizadoras. Este panorama plantea un interrogante: ¿qué sentido tiene tener listas nuevas regeneradoras y plantas de potabilización si el agua regenerada solo puede llegar al grifo en periodos de escasez?

Cambiar la normativa

Para normalizar la situación e incorporar este recurso al conjunto de agua que abastece a los hogares del sistema alimentado por los ríos Ter y Llobregat, el Govern busca la fórmula que permita seguir utilizando el agua regenerada (con previo paso por el río) para el abastecimiento urbano. En concreto, se baraja la posibilidad de un cambio en la actual normativa que facilite el consumo del agua residual tratada aunque la situación no sea de grave sequía. La modificación la trabajan conjuntamente las conselleries de Territori y Salut.

Bruselas abre la puerta a consumir agua regenerada sin paso previo por el río si el Gobierno lo autoriza

Esta medida, explican fuentes del Ejecutivo catalán, es clave para culminar la transformación del río Besòs en el segundo gran grifo metropolitano. En este río, se está ampliando la potabilizadora de Trinitat, en Barcelona, operada por Aigües de Barcelona y que sanea agua del acuífero pero también agua superficial del cauce. Entre 2028 y 2029, está previsto construir una planta de potabilización en Montcada i Reixac, que estará gestionada por el suministrador público ATL (ente de abastecimiento de agua Ter Llobregat). Más adelante, se plantea otra estación en el Bon Pastor.

Y por último, aunque fuentes consultadas por este diario sugieren que se podría anticipar en el calendario, se levantará una regeneradora en la desembocadura del río per replicar el modelo del Llobregat en el norte del Barcelonès. Cuando todo este dispositivo esté preparado, ya tiene que estar autorizado el consumo de agua regenerada. "Este recurso, más sostenible que el agua desalinizada, permite preservar agua en los ríos y disponer de un recurso extra, que da una segunda vida al agua residual", detallan a este diario fuentes conocedoras del proceso.

La dirección general de Transición Hídrica, del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, tiene como objetivo desarrollar el mecanismo que facilite este cambio legal. Este asunto, junto con la elaboración de una nueva ley de Transición Hídrica, es uno de los retos principales de esta dirección comandada por Jordi Agustí.

Uso directo

Otra posibilidad que se baraja es poder potabilizar directamente el agua residual tratada sin antes verterla en el caudal del río. Para lograrlo, la Generalitat y un conjunto de empresas han puesto en marcha un ensayo sobre reutilización potable directa. El plan consiste en convertir las aguas residuales en agua de boca de forma inmediata, sin necesidad de pasar primero por un río o un acuífero.

Este sistema, que ya se aplica en lugares como California, Singapur o Australia, todavía no está regulado en la Unión Europea. Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea consultadas por EL PERIÓDICO abren la puerta a que España legisle para permitirlo sin necesidad de que el uso de agua regenerada se recoja en ninguna directiva comunitaria. Lo único que exige Bruselas, subrayan estas fuentes, es que se cumpla con unos estándares elevados de calidad.

Por lo tanto, si el proyecto piloto valida la seguridad y viabilidad, España podría regular el consumo de agua residual tratada de forma directa a través de una modificación del actual Real Decreto. El agua, así, se regeneraría en las depuradoras y luego se enviaría a las potabilizadoras para convertirla en recurso apto para los grifos. En la prueba piloto actual, bautizada como DECIDEIX, participan el centro tecnológico Eurecat, Aigües de Barcelona (la compañía que lidera el actual proceso reutilización indirecta en el Llobregat), el Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA), la Universitat Politècnica de Catalunya, el clúster Catalan Water Partnership y el centro Cetaqua, además de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua).