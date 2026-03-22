Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China

Hace semanas que las plataformas ambientales advierten de cambios en la Directiva Marco del Agua, una de las normativas europeas más potentes en materia ambiental. Sectores ecologistas de todo el continente han criticado que las modificaciones se pretenden llevar a cabo por la vía rápida y sin pasar por todos los procesos burocráticos establecidos. No obstante, fuentes de la Comisión Europea detallan a EL PERIÓDICO el porqué de la flexibilización y aseguran que la gran mayoría de exigencias en materia hídrica se mantienen firmes.

El origen del problema se sitúa en las protestas del sector minero. Decenas de compañías extractivas avisan desde hace tiempo que la directiva les impide recibir las autorizaciones necesarias para llevar a cabo proyectos clave, pensados para obtener materiales cuya escasez ha sido un problema en Europa durante años. Desde la Unidad de Gestión Sostenible de los Recursos de la Comisión destacan que los cambios en la normativa hídrica no se plantearían si no fuese por el déficit de elementos como el litio, cobalto, el cobre, el boro, el galio, el germanio, el níquel o el wolframio.

Fuentes comunitarias admiten que los cambios en la normativa hídrica no se plantearían si no fuese por el déficit de elementos como el litio, cobalto, el cobre, el boro, el galio, el germanio, el níquel o el wolframio

"La necesidad de extraerlos de Europa se vuelve urgente si queremos avanzar en la electrificación y la transición verde sin depender de países como China, el principal proveedor que recientemente ha limitado la salida de estos materiales", destacan fuentes comunitarias. El litio, por ejemplo, es esencial para la producción de baterías y vehículos eléctricos.

Consulta pública

Bruselas, de momento, ya tiene identificados 47 proyectos estratégicos, siete de los cuales se ubican en España, ligados a la minería de elementos como los mencionados. Para que desencallen, se han simplificado trámites y burocracia. Sin embargo, las empresas del sector todavía consideran que la Directiva Marco del Agua es un escollo. Con base en esto, la Comisión Europea ha anunciado la revisión de la normativa para asegurar que estas explotaciones mineras podrán operar en Europa.

Europa reactiva la minería y las tierras raras canarias se suman al inventario / Agencias.

Para ello, Bruselas ha emitido esta semana un 'Call for Evidence', un proceso de consulta pública en el que se invita a las partes interesadas, como ciudadanos, empresas y organizaciones, a proporcionar sus opiniones, pruebas y datos sobre un tema o política en particular. El objetivo es recoger información y perspectivas que ayuden a la Comisión a evaluar la eficacia, los impactos y las posibles mejoras de una legislación o iniciativa. La idea es que el sector minero justifique al detalle por qué la Directiva Marco complica tanto la minería. Pero en paralelo, se espera que las plataformas ambientales argumenten en contra de la flexibilización.

"Mayor contaminación"

¿En qué consisten las modificaciones que se pretenden poner sobre la mesa? Las fuentes consultadas hablan de "cambios quirúrgicos" para facilitar la "autonomía estratégica" que se traducirían en permitir una "mayor contaminación" a la hora de realizar vertidos en ríos o acuíferos. En caso de que la flexibilización salga adelante, si se considera que un proyecto es de interés superior, se autorizarán más vertidos que hasta la fecha estaban prohibidos para que la Unión Europea pueda extraer del suelo elementos críticos.

Si la flexibilización sale adelante, si se considera que un proyecto es de interés superior, se autorizarán más vertidos que hasta la fecha estaban prohibidos

Pese a este detalle, fuentes de la Comisión hacen hincapié en la Estrategia Europea sobre Resiliencia Hídrica que se está desarrollando. El proyecto, que en algunos casos actuará como llamada de atención sobre algunos países, contempla muchos ámbitos pero principalmente se centra en garantizar la disponibilidad de agua y un uso razonable de los recursos, a la vez que sugiere una mejor preparación ante las inundaciones.

La dirección general identifica un problema de cantidad pero también uno de calidad y recuerda que en 2027 todas las masas de agua deben estar en buen estado ecológico (cuantitativo y cualitativo). "A día de hoy, queda mucho trabajo por hacer", lamentan desde Bruselas. En España, por ejemplo, el 43% de las masas de agua no cumplen con los requisitos ambientales.

Estación Regeneradora de Agua del Baix Llobregat. / Joan Cortadellas

Europa, ante grandes presiones como las que ejercen la agricultura y la industria, se propone restaurar el ciclo del agua y garantizar que todo el mundo accede a una red de agua potable. "En Europa hemos intervenido tanto en el sistema y está tan artificializado que es muy difícil recuperar el devenir natural de los procesos ecológicos en cuanto al agua", destacan. Además, reclaman realizar una gestión de agua dulce y agua salada ligada y no separando los dos recursos. Uno de los objetivos de Europa en materia hídrica es que la ciudadanía comprenda cómo funciona el ciclo del agua para que después pueda entender "decisiones difíciles" que se tomen.