EL PERIÓDICO, cuarto medio más leído en España y más líder en Catalunya en audiencia digital

EL PERIÓDICO sigue escalando posiciones y ya se ha convertido en el cuarto medio de información general más leído en España, a la vez que ha reforzado su liderazgo en Catalunya en audiencia digital. El diario editado por Prensa Ibérica se consolida como la cabecera que más ha crecido en el último año, con un alza del 26%, según los datos de febrero del ránking de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet en España designado por la industria digital.

Un total de 15.422.866 lectores accedieron el mes pasado a la web o la app de EL PERIÓDICO en el conjunto de España. Esta cifra lo sitúa en el cuarto puesto de la prensa generalista, por delante de cabeceras como ‘Abc’, ‘El Confidencial’, ‘20 Minutos’, ‘La Razón’ y ‘La Vanguardia’, a la que supera en más de 3,5 millones de usuarios.

Gráfico que muestra el ránking de audiencia digital en España correspondiente a febrero de 2026. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En Catalunya, EL PERIÓDICO se afianza como líder al encadenar tres meses consecutivos en la primera posición. Además, amplía su ventaja sobre el resto de medios: con 3.372.389 lectores en febrero, rebasa en más de 700.000 a ‘El Español’, segundo clasificado, y en más de 900.000 a ‘La Vanguardia’, que cierra el top 5.

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La cabecera de Prensa Ibérica alcanza un porcentaje de cobertura del 48,1% de la población digital catalana. Ello supone que casi la mitad de todos los catalanes usuarios de internet leen EL PERIÓDICO en la red, lo que evidencia su condición de diario digital de referencia en Catalunya. Del resto de cabeceras, ninguna llega al 40% de cobertura: ‘El Español’ tiene un 37,5% y ‘La Vanguardia’ se queda en el 35%.

Elecciones en Aragón, temporal de viento y apuestas propias

Entre las informaciones más leídas por la comunidad de EL PERIÓDICO en febrero destacan temas de actualidad como las elecciones autonómicas en Aragón, el temporal de viento que obligó a cerrar colegios, institutos y universidades en Catalunya, y el ataque de EEUU e Israel contra Irán el último día del mes.

Al crecimiento de la audiencia digital del diario también han contribuido apuestas propias como la información de que el Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo; el anuncio de que España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica, y el ‘diálogo (im)posible’ entre la ministra Yolanda Díaz y el cofundador de Glovo Sacha Michaud organizado por EL PERIÓDICO y la consultora beBartlet.

Mejor posición de EL PERIÓDICO en el ránking de España

El cuarto puesto entre los medios de información general en el ránking español de audiencia digital supone la mejor posición del diario en los últimos 15 años y es el resultado de la apuesta que ha hecho Prensa Ibérica desde que adquirió la cabecera en 2019. EL PERIÓDICO fue el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha hace más de 30 años, el 7 de noviembre de 1994. También fue pionero en publicarse en castellano y catalán, con una doble edición que estrenó el 28 de octubre de 1997.

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto del país con 26 periódicos impresos y digitales, más de un centenar de Crónicas locales y diversas revistas. Según los datos de GfK de febrero, el grupo es el segundo en España en audiencia digital.

Además de en Catalunya, Prensa Ibérica es líder en Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Murcia, mientras que compite por el liderazgo en Andalucía, Madrid, Baleares, Extremadura, Aragón y Castilla y León. EL PERIÓDICO, 'Sport', 'La Nueva España', 'Faro de Vigo', 'Levante-EMV', 'Información' y 'La Provincia' son las marcas principales del grupo.