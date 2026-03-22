Suceso
Cuatro jóvenes quedan atrapados en el Hospital Vell de Esparraguera tras el derrumbe de la estructura
Los Bombers han conseguido rescatar a dos y siguen intentando salvar al resto del grupo
Cuatro jóvenes se han quedado atrapados en el interior del Hospital Vell de Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona), un edificio que está en ruinas, tras haber colapsado su estructura este domingo por la tarde.
Los Bombers de la Generalitat se han dirigido al lugar del derrumbe tras recibir el aviso a las 18.06 horas y han rescatado a dos de ellos, uno en estado grave y otro menos grave, ambos trasladados al Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues. Ahora se encuentran trabajando para salvar a los dos restantes.
Amplio dispositivo
Un total de 13 dotaciones de Bombers se han dirigido al lugar de los hechos, entre ellas el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y vehículos de apoyo y comandamiento. Asimismo, también se ha activado drones de la unidad de Mitjans Aeris (MAER) y 6 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que han acordonado la zona para garantizar la seguridad en la zona.
El edificio, también llamado El Molí de la Figuera, ocupa el antiguo emplazamiento de una fábrica ubicado sobre un desnivel montañoso que hace que la planta sea irregular. Fue comprado el 1992 y donado en 1928 al ayuntamiento del municipio, que lo habilitó como hospital durante 30 años, del 1930 al 1960.
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