María Luisa Ferrerós, psicóloga: "Los adolescentes piden medicación porque se autodiagnostican ansiedad o TOC tras verlo en redes"

La psicóloga infantojuvenil María Luisa Ferrerós empieza a estar acostumbrada a que los jóvenes entren en su consulta pidiendo medicación porque están convencidos de que sufren un trastorno mental. “Lo he visto en redes”, aseguran. Alarmada ante el desconocimiento de muchos adolescentes sobre la salud emocional y psicológica, Ferrerós pide a familias y escuelas que enseñen a filtrar información para que los chavales y las chavalas “no se traguen” lo primero que ven en plataformas como TikTok o Youtube. Especializada en Neuropsicología y Psicología forense y profesora en la Universitat Abat Oliba, Ferrerós es autora de 'Ahuyenta tus fantasmas' (BoldLetters), un manual dirigido a los adolescentes con información sobre ansiedad, preocupaciones, miedo, fobias e ideas obsesivas.

-Tener nervios antes de un examen es perfectamente normal, pero ¿cuándo la ansiedad se convierte en un problema?

-Cuando no es estrés positivo, una activación del cerebro que te lleva a estudiar ese examen. El problema es que todos los chavales ven TikTok y YouTube y se convencen de que sufren ansiedad porque identifican determinados síntomas como negativos.

-No son precisamente agradables.

-Tener taquicardia o respirar rápido significa que estás en alerta, pero puede ser positivo. El problema es cuando esos síntomas te paralizan y te impiden hacer una vida normal. Todo el mundo asocia la ansiedad a algo negativo, así que nos bloqueamos y entramos en pánico. Sin embargo, solo se convierte en algo patológico si inhabilita para tu día a día.

"La ansiedad solo se convierte en algo patológico si nos inhabilita para hacer vida normal"

-¿Por qué es tan importe que nuestros hijos tengan buenas fuentes de información sanitaria?

-Todos los chavales te dicen ahora: “Es así porque lo he visto en redes”. Creen que son verdades irrefutables. Hace unos días, estaba en consulta con una niña de 15 años que sufre problemas de autoestima y acabamos hablando de J.K. Rowling y de la gordofobia. “Rowling es gordobófica”, me soltó.

-¿De dónde había sacado esa conclusión?

-Le pregunté por qué lo decía y me contestó que lo había visto en una plataforma. Es mentira, jamás la autora de 'Harry Potter' ha dicho nada de eso. El problema es que nadie les explica si la información que ven es real o no. La escuela no está enseñando a tener criterio y filtrar la información. Las redes sociales han hecho que los menores sean pasivos, solo reciben información y se la tragan.

-¿Tan grave es?

-Me llegan muchos chavales a la consulta que me sueltan: "Tengo TOC, medícame". Me dicen que lo han mirado en redes y que cumplen todos los requisitos del Trastorno Obsesivo Compulsivo. O me explican que que sufren TDA (Trastorno por Déficit de Atención) o pensamientos intrusivos y que quieren pastillas para tratarse.

-Para empezar, desconocen que los psicólogos no recetan ni medican.

-No saben ni eso. El tema es que ellos identifican que tienen un trastorno y lo asocian a enfermedad y a medicación. Las personas obsesivas no se curan, pueden desarrollar estrategias para convivir con ello, pero no hay pastilla que lo cure. Es tremendo seguir luchando por esto, llevo años impartiendo charlas en centros educativos y me he dado cuenta de que, si no vamos a ellos directamente, no les llega la información.

"Decir que vas a terapia es una prueba de valentía"

-Ofrece un consejo en su libro que es válido no solo para los adolescentes sino también para las familias: aceptar la imperfección. ¿Cómo lo hacemos?

-Te contesto con otra pregunta: ¿quién decide quién es perfecto y quién no lo es? En la vida se trata de aceptar lo que te toca y sacar partido. Los desórdenes se superan, es una cuestión de entrenamiento mental y de relativizar las cosas. De esa manera entiendes que no tienes que ser una madre perfecta. Lo importante es que te quieras y que estés más o menos contenta con tu vida. Tengo un paciente con TOC que siempre me dice que su manera de ser le beneficia en algunos aspectos de la vida.

-¿Cuáles?

-Ser perfeccionista y meticulosa es estupendo para según qué trabajos. Por ejemplo, en una oficina de contabilidad o en un laboratorio. Ahora bien, para las relaciones personales es más complicado porque eres más rígida. Por eso tienes que conocerte y aceptarte.

-¿Un TOC o una fobia diagnosticada por un profesional necesitan siempre ayuda psicológica?

-Sí, son desórdenes y requieren un trabajo de aceptación. En las fobias, se desarrolla miedo al miedo, que es algo bastante inhabilitante. Lo más importante es diagnosticar bien y saber la causa. Los mismos síntomas no siempre responden al mismo origen. El TOC tiene un tratamiento más fácil que las fobias. La agorafobia, por ejemplo, es el miedo a los espacios abiertos, a alejarte de tu cascarón, tu casa, tu espacio seguro. Esto es algo que está afectando mucho a los adolescentes. Los 'niños caracol' de Japón no salen de su habitación. Son casos extremos.

-¿Cómo puede una familia buscar un buen profesional de la salud mental?

-Hacerlo en Google es peligroso. Yo siempre aconsejo acudir a portales científicos, como Doctoralia o Top Doctors, donde solo están profesionales titulados. También se puede acudir a un hospital o una clínica pública o privada.

-Según un reciente informe de FAD, más de siete de cada diez jóvenes que sufren un problema de salud mental no buscan ayuda profesional. El principal motivo es el coste económico, seguido de no considerar grave el trastorno y la vergüenza.

-Muchas mutuas tienen ahora servicios psicológicos a precios competitivos. Te tienes que plantear si es más importante el gimnasio o la salud mental. Tener problemas de salud mental no tiene que dar vergüenza a nadie. No hay que estar loco para ir al psicólogo. Al contrario, decir que vas a terapia es una prueba de valentía.