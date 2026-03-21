Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa

Renfe ha anunciado este sábado el lanzamiento de billetes de trenes con precios a partir de 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE para viajar en Semana Santa.

Los billetes, que forman parte de una campaña comercial para dichas fiestas, se pueden comprar hasta el próximo domingo, 5 de abril. Además, estos permiten viajar desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, según informa la compañía en un comunicado. Los viajeros que formen parte del programa de fidelización 'Más Renfe' se beneficiarán adicionalmente del ahorro acumulado en puntos, señala.

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El grupo Renfe cerró 2025 con un aumento del 6% en Alta Velocidad y Larga Distancia durante el año pasado, con lo que superó los 37 millones de viajes.