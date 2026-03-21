Promoción
Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa
Catalunya mantendrá la rebaja del 50% de los billetes del transporte en 2026
Renfe ha anunciado este sábado el lanzamiento de billetes de trenes con precios a partir de 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE para viajar en Semana Santa.
Los billetes, que forman parte de una campaña comercial para dichas fiestas, se pueden comprar hasta el próximo domingo, 5 de abril. Además, estos permiten viajar desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, según informa la compañía en un comunicado. Los viajeros que formen parte del programa de fidelización 'Más Renfe' se beneficiarán adicionalmente del ahorro acumulado en puntos, señala.
El grupo Renfe cerró 2025 con un aumento del 6% en Alta Velocidad y Larga Distancia durante el año pasado, con lo que superó los 37 millones de viajes.
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