Carlota Elias, criminóloga: “A muchas mujeres les atraen los ‘malotes’ por el deseo inculcado de ‘salvar’ y cuidar a otros”

Carlota Elias es criminóloga y autora de 'Hibristofilia: Un cuento de (encerr)hadas', un ensayo donde analiza por qué en plena época de revoluciones feministas aún hay mujeres que siguen sintiendo atracción por los 'malotes'. En los casos más extremos, incluso hay quienes pueden sentir fascinación hacia criminales violentos. En esta entrevista explica qué factores influyen.

La primera pregunta es obvia, ¿qué es hibristofilia? En un inicio, diferentes estudios la describieron como una parafilia, es decir, la atracción sexual hacia una persona que ha cometido un crimen violento. Pero los estudios han ido evolucionando y se ha visto que no es tanto una parafilia sino una tendencia femenina; es decir, que está implicada también la parte emocional y psicológica, de la persona que siente atracción hacia criminales u hombres violentos.

¿Es un trastorno? No, es una tendencia femenina y hay factores de riesgo que suscitan que algunas mujeres sientan atracción por este patrón de hombres, pero no es algo a tratar, como si fuera un trastorno.

La atracción por una persona violenta se da mucho más de lo que pensamos en la sociedad, relacionado sobre todo con los llamados ‘chicos malos’

¿Por qué ha decidido escribir sobre este fenómeno? Porque busqué, como trabajo de fin de grado, un tema que me interesara y, de este fenómeno, lo que más me sorprendió es que la atracción por una persona violenta se da mucho más de lo que pensamos en la sociedad, relacionado sobre todo con los llamados ‘chicos malos’ o ‘malotes’. Desde luego, mucho más que en los casos extremos en los que una mujer siente una atracción por un criminal. La mayoría de las mujeres con las que hables, en algún momento de su vida, han sentido atracción por un ‘malote’, como el ‘malote’ de la clase, y es un tema que se tiene que difundir y formar parte de la educación, para que este problema se reduzca.

¿Es algo mayoritario? No se da en todas las mujeres, pero sí ocurre bastante a menudo porque existen factores de riesgo sociales y criminólogos que hacen que muchas mujeres sientan atracción por este tipo de hombres.

En los casos más extremos, hay mujeres que, cuando conocen al criminal, empatizan con él y desarrollan un sentimiento amoroso relacionado con el deseo de ‘salvar’ o cambiarle

¿Cuáles son, en concreto, los factores que influyen en los casos más extremos de mujeres que sienten atracción por criminales encarcelados? Uno de los factores más importantes, que parte de un constructo social, más que biológico, es la necesidad femenina de cuidar y ‘salvar’ a los demás. Desde pequeñas, se nos regalan juguetes relacionados con el cuidado y se nos educa hacia ello, lo que marca esa necesidad de querer ‘salvar’ a alguien, como podría ser una persona que está en prisión. La hibristofilia aparece sobre todo cuando estas mujeres, que primero contactan con los criminales mediante cartas, tienen un contacto personal y descubren que han tenido una vida difícil y entonces entra también la empatía. Empatizan con esa persona y desarrollan un sentimiento amoroso relacionado con el deseo de ‘salvar’ o cambiar al criminal. También se da, en menor grado, el deseo de querer salir con una persona famosa o tener un reconocimiento mediático.

Carlota Elias, autora de 'Hibristofilia: Un cuento de (encerr)hadas' / El Periódico

¿Y qué factores influyen en la atracción hacia hombres ‘malotes’ sin llegar al extremo de enamorarse de un criminal? Pues en ambos casos aparece el factor de querer ‘salvar’ o cambiar al hombre del que te enamoras, aunque en este último caso en una intensidad menor. También influyen mucho los mitos relacionados con el amor romántico, como la media naranja o el de que los celos significan que alguien te quiere, que aparecen en muchas películas y series y romantizan las relaciones tóxicas, donde también aparecen esas ideas sobre que el amor logra cambiar a las personas o que se da todo por amor.

"Es clave el constructo social femenino de cuidar y ‘salvar’ a los demás. Desde pequeñas, nos regalan juguetes relacionados con el cuidado y se nos educa hacia ello, lo que marca esa necesidad de querer ‘salvar’ a alguien

¿Por qué es un fenómeno más presente en las mujeres? Yo centro mi estudio en las mujeres, pero tengo pendiente analizar si sucede también en los hombres, porque seguramente también hay varones que sienten atracción hacia mujeres que han cometido crímenes. Pero sin estudiarlo a fondo, mi opinión es que es más frecuente en la población femenina por un contexto social que hace que las mujeres sean más empáticas y tengan más deseo de cuidar o salvar a los demás.

¿Pero no les da miedo entablar relación con un criminal? Esto se ha estudiado y se ha descubierto que a muchas mujeres les da seguridad que estén en prisión. Aquí de nuevo entra un tipo de relación muy idealizada, que primero comienza por carta, donde hay los primeros contactos, que luego se convierten en cartas de amor, para después dar paso a relaciones personas y sexuales a través del vis a vis, también influenciadas por los mitos del amor romántico.

En ningún caso culpabilizaría a las mujeres, es un problema que tiene cómo únicos responsables a los hombres violentos y un problema de la sociedad

¿Puede ser algo pasajero o durante una etapa? Depende mucho de la persona. El propósito que tengo con el libro es divulgar sobre este fenómeno, ponerle nombre a situaciones que ocurren más de lo que deberían ocurrir. Y he visto casos de mujeres que han leído el libro y han decidido romper con su pareja, han visto que estaban en una relación tóxica y han roto porque se han dado cuenta de cómo estaban influenciadas por los mitos o los constructos sociales.

En violencia de género, hay víctimas ‘reincidentes’, es decir, que tienen parejas sucesivas que son violentas. ¿Puede estar relacionado con este fenómeno? Es una circunstancia que me gustaría analizar a fondo. Como criminóloga, sí que creo que podría haber una relación y que estas mujeres tienen más riesgo de maltrato, no porque ellas sientan atracción hacia este tipo de hombres, sino porque el sujeto con el que están relacionadas es violento.

Películas, series y patrones culturales romantizan las relaciones tóxicas y esto influye en las mujeres desde que son pequeñas

Hay quien podría pensar que ellas, en parte, son responsables por sentir atracción hacia hombres ‘malotes’. En ningún caso culpabilizaría a las mujeres; es un problema que tiene cómo únicos responsables a los hombres violentos y un problema de la sociedad que, a través de películas, series o patrones culturales, se romantizan las relaciones tóxicas y esto influye en las mujeres desde que son pequeñas.

¿Cómo se puede corregir? Con muchas medidas. Culturalmente, se tiene que difundir que las relaciones sanas no son aburridas sino que generan bienestar. Y no romantizar las relaciones tóxicas o intensas de idas y venidas. Además, me gustaría que los criminólogos formaran parte de la educación afectivo-sexual que se imparte en los colegios e institutos, creo que podrían ser muy útiles y es una figura a la que hay que dar más importancia de la que tiene.