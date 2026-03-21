Una pastelería de Girona gana el premio al mejor 'xuixo' del mundo 2026

Galardonada durante los últimos seis años con la Fava d’Or como mejor pastelería de Girona, incluida desde 2020 entre las cincuenta mejores de Catalunya con la Fava de Cacau, reconocida con el Sol Repsol en 2023 y 2024 y, desde este sábado, premiada también con el mejor xuixo del mundo. La emblemática Pastelería Tornés de Girona ha sido elegida por unanimidad por el jurado como el establecimiento que elabora el mejor xuixo del mundo en la sexta edición del certamen.

Inaugurada en 1965 y actualmente ubicada en la calle del Migdia, la pastelería pasa ahora por la segunda generación con Josep Maria Tornés, que ha sido el encargado de recoger el galardón. Ha explicado que era un reconocimiento "para la casa, para la familia y para el equipo" y ha señalado que no recuerda "muchos días" en su vida "sin haber hecho xuixos en casa", sea en mayor o menor cantidad. Para Tornés, ha explicado que algunos hacen el xuixo de una manera y otros de otra, añadiendo un toque de limón o más o menos canela. Por eso, es "importante" haber ganado este premio por unanimidad, ya que "para gustos, colores".

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Es la primera vez que una pastelería de la ciudad de Girona se lleva el premio, entre una veintena de propuestas que se han presentado. En las primeras ediciones del concurso, el premio se entregaba cada dos años, mientras que desde 2024 se realiza de forma anual. Anteriormente, habían ganado la pastelería Padrés de Banyoles (2018), la Fleca Pa Artesà del Vallès (2020), la pastelería Juhé de l’Escala (2022), la pastelería Triomf de Barcelona (2024) y, el año pasado, la pastelería Trias de Santa Coloma de Farners.