Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oriol MitjàNicholas BrendonSorteo día del padreIránSánchezTétanosFrancisca CadenasMelatoninaBarcelonaBTS
instagramlinkedin

Pastisseria Tornés

Una pastelería de Girona gana el premio al mejor 'xuixo' del mundo 2026

Por primera vez ha ganado un negocio de la ciudad en la sexta edición del certamen.

Pastisseria Tornés

Pastisseria Tornés / WEB

Josep Coll

Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Galardonada durante los últimos seis años con la Fava d’Or como mejor pastelería de Girona, incluida desde 2020 entre las cincuenta mejores de Catalunya con la Fava de Cacau, reconocida con el Sol Repsol en 2023 y 2024 y, desde este sábado, premiada también con el mejor xuixo del mundo. La emblemática Pastelería Tornés de Girona ha sido elegida por unanimidad por el jurado como el establecimiento que elabora el mejor xuixo del mundo en la sexta edición del certamen.

Inaugurada en 1965 y actualmente ubicada en la calle del Migdia, la pastelería pasa ahora por la segunda generación con Josep Maria Tornés, que ha sido el encargado de recoger el galardón. Ha explicado que era un reconocimiento "para la casa, para la familia y para el equipo" y ha señalado que no recuerda "muchos días" en su vida "sin haber hecho xuixos en casa", sea en mayor o menor cantidad. Para Tornés, ha explicado que algunos hacen el xuixo de una manera y otros de otra, añadiendo un toque de limón o más o menos canela. Por eso, es "importante" haber ganado este premio por unanimidad, ya que "para gustos, colores".

Noticias relacionadas

Es la primera vez que una pastelería de la ciudad de Girona se lleva el premio, entre una veintena de propuestas que se han presentado. En las primeras ediciones del concurso, el premio se entregaba cada dos años, mientras que desde 2024 se realiza de forma anual. Anteriormente, habían ganado la pastelería Padrés de Banyoles (2018), la Fleca Pa Artesà del Vallès (2020), la pastelería Juhé de l’Escala (2022), la pastelería Triomf de Barcelona (2024) y, el año pasado, la pastelería Trias de Santa Coloma de Farners.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
  2. ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026
  3. Vídeo | Los asesinos de Francisca Cadenas, ante el juez: una 'confesión' peculiar y un incidente
  4. Un donante de semen transmite una enfermedad minoritaria a tres personas en Catalunya: 'Quizá hay más, pero no lo sabemos
  5. Tim Spector, experto en microbiota: 'Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores
  6. Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas y las afectaciones al tráfico
  7. Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
  8. La autopsia concluye que Jimmy Gracey, el joven de EEUU ahogado en Barcelona, murió de forma accidental

De un síncope a vómitos: fumar en shisha puede causar intoxicación por monóxido de carbono

De un síncope a vómitos: fumar en shisha puede causar intoxicación por monóxido de carbono

La vida de Fernando en Benamira, Soria, donde vive solo.

Peluqueras y dentistas ambulantes llegan a la España vaciada: "Me dan pan, huevos o cecina"

Peluqueras y dentistas ambulantes llegan a la España vaciada: "Me dan pan, huevos o cecina"

Más de 1.800 pueblos en España tienen un solo habitante: "Es una gozada escuchar el silencio"

Más de 1.800 pueblos en España tienen un solo habitante: "Es una gozada escuchar el silencio"

Un hombre mata a su hija de 3 años en Torrevieja y luego se suicida

Un hombre mata a su hija de 3 años en Torrevieja y luego se suicida

Un hombre mata a su hija de 3 años en Torrevieja

Absuelto un guardia civil de Mallorca acusado de distribuir 79.000 archivos de pornografía infantil

Absuelto un guardia civil de Mallorca acusado de distribuir 79.000 archivos de pornografía infantil

Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo

Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo