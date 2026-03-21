Multada una mujer con 800 euros por dar comida y bebida a palomas en Salt

Bajar a los perros a pasear, dar comida y bebida a las palomas y, por desconocimiento de la ordenanza municipal, acabar siendo multada. Esto es lo que le ha pasado a la vecina de Salt Concepció Villalonga y no una ni dos veces, sino cuatro, con el coste total de las sanciones que llega a los 800 euros. No es la primera vez que pasa, porque todos los ayuntamientos tienen prohibido que los ciudadanos alimenten a las palomas, pero sí que es un caso excepcional.

Los hechos se remontan a la primavera de 2024, cuando la vecina explica que fue captada por unas cámaras de seguridad y denunciada por algún vecino de la zona. Cada día, bajaba los perros a pasear y daba vueltas por la plaza de la Llibertat. Lo aprovechaba también para dar comida a las palomas, a pesar del cartel que hay en la misma plaza que lo prohíbe, el cual, Villalonga, asegura no haberse fijado nunca. Esto le valió dos multas de 200 euros cada una, aunque el importe final, al pagar al cabo de pocos días, se quedó en 160 por multa.

Hace poco, sin embargo, ha recibido dos sanciones más, también de 200 euros cada una, por dar de beber a estas aves. La vecina detalla que, en agosto del año pasado, las fuentes del municipio no echaban agua, y ella dejó un recipiente para que las palomas pudieran beber. Villalonga afirma que si paga antes de un cierto período las sanciones tiene que pagar 80 euros menos por cada una.

Ingresos bajos

El problema añadido de Villalonga es que recibe un subsidio mensual de menos de 500 euros. Por eso, presentó alegaciones pidiendo, al menos, poder pagar las multas en cuotas fraccionadas. En estas alegaciones también remarca que no es reincidente, que desconocía la ordenanza y que siempre ha intentado cumplir con la normativa local.

La ordenanza detalla que está prohibido dar comida a las palomas porque “puede provocar una reproducción incontrolada, y sus excrementos pueden causar insalubridad y dañar edificios y mobiliario urbano”. La infracción puede llegar a los 750 euros.

Palomas: ¿sí o no?

Sectores de la población, como Concepció Villalonga, están en contra de la persecución de las palomas y procuran por su bienestar. No ve con buenos ojos que estas aves sean capturadas a partir de un sistema de jaulas y pongan fin a su vida. De hecho, Villalonga resguarda en su casa una paloma que se encontró en la calle en mal estado, y la cuidará hasta que esté bien.

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En cambio, otros vecinos son partidarios de erradicar con esta especie, llamada también “ratas del aire”. En 2017 el Ayuntamiento de Salt detectó un mínimo de diez lugares donde se alimentaban palomas, y empezó una campaña para acabar con esta práctica. El verano del año pasado la Associació de Veïns de la Massana denunció que algunos vecinos alimentaban estos pájaros, con fotografías donde se ve a gente dando comida a palomas, y aves comiendo grandes cantidades de pan. “Esta práctica nos perjudica a todos”, detallaban en las redes sociales.