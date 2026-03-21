El Moco Museum Barcelona exhibe una obra de Anna Vives mientras su tipografía conquista el fútbol internacional

Hoy, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, el Moco Museum Barcelona presenta una obra de Anna Vives (@annetavives), compartiendo espacio con figuras clave del arte internacional como Banksy y Andy Warhol. Paralelamente, su tipografía sigue ampliando su alcance y llega a los estadios de distintos continentes a través de una iniciativa global.

La obra, titulada "A.", sintetiza el origen del universo creativo de Anna. La pieza está formada por una gran letra A central acompañada por versiones más pequeñas, inspiradas en sus primeras creaciones. En conjunto, estas cuatro letras representan la palabra AMOR, un concepto que resume su compromiso con la inclusión, la igualdad y una sociedad más justa.

Impacto internacional

De forma simultánea, clubes como el FC Barcelona (España), River Plate (Argentina), Corinthians (Brasil), América (México), FC Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Dynamo de Kyiv (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica) han incorporado su tipografía en partidos oficiales durante este mes de marzo, llevando su mensaje a millones de personas en todo el mundo.

La letra de Anna Vives en el Museo MOCO de Barcelona / Info Itinerarium

Esta acción se enmarca en la campaña Visible-IN, impulsada junto a la Fundación Itinerarium, que propone transformar la idea de lo "invisible" en una visibilidad activa y consciente. La iniciativa sitúa en el centro a todas las personas, independientemente de su origen o circunstancias, reivindicando su valor dentro de la sociedad.

Trayectoria viva

La tipografía de Anna, considerada la primera tipografía social de la historia (2012), cuenta con una destacada trayectoria internacional: desde su aparición en el Camp Nou - con un gol de Leo Messi durante el Trofeo Joan Gamper 2013 - hasta su uso por clubes como River Plate, que se ha vuelto a sumar a la iniciativa en Argentina, así como por el campeón del mundo de motociclismo Jorge Lorenzo, la firma italiana Geox o en eventos de alcance global como los Mundiales de Natación de Barcelona 2013.

Tras un tiempo de pausa y después de afrontar un momento personal complejo, Anna retoma ahora su proyecto con el impulso de la Fundación Itinerarium, iniciando una nueva etapa marcada por un tour internacional que vuelve a situar en el centro la inclusión y la visibilidad de todas las personas, con un impacto estimado superior a los 200 millones de personas en todo el mundo.

Además, desde esta semana, el museo ofrece productos exclusivos con su tipografía, permitiendo a los visitantes llevarse consigo una parte de este proyecto que une arte, valores y transformación social.

Anna Vives fue finalista al premio 'Catalán/a del Año 2012' de este diario y es también protagonista del libro "Si crees en mí, te sorprenderé", del escritor Francesc Miralles.

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Anna Vives en el Museo MOCO de Barcelona / Info Itinerarium

Con esta doble presencia, tanto en el ámbito artístico como en el deportivo, Anna Vives reafirma un mensaje claro: todas las personas merecen ser vistas, reconocidas y formar parte activa de la sociedad.