Loterías del Estado
¿A qué hora es el Sorteo Extra del Día del Padre 2026 de la Lotería Nacional? Dónde ver y premios
Este sorteo reparte más de 100 millones de euros en premios
El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional 2026 se celebra este sábado 21 de marzo, una de las citas más esperadas del calendario de Loterías y Apuestas del Estado con millones de euros en premios.
¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo tendrá lugar a las 13:00 horas (hora peninsular española), siguiendo el horario habitual de los sorteos de sábado de la Lotería Nacional.
Se celebrará en Madrid, en la sede oficial, mediante el sistema tradicional de bombos.
Dónde ver el Sorteo Extra del Día del Padre
El sorteo puede seguirse en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. EL PERIÓDICO también abre un hilo directo con las última hora del sorteo y los números premiados.
Premios del Sorteo Extra del Día del Padre 2026
Este sorteo reparte más de 100 millones de euros en premios con los siguientes premios principales:
- Premio Especial: 14.870.000 € a un décimo (una fracción concreta del primer premio)
- Primer premio: 130.000 € al décimo
- Segundo premio: 25.000 € al décimo
- Premios adicionales: centenas, aproximaciones, terminaciones y reintegros
En total, el sorteo ofrece una gran cantidad de premios menores, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún retorno.
Precio del décimo y cómo participar
El décimo para este sorteo tiene un precio de 15 euros, un importe habitual en sorteos extraordinarios.
Se puede comprar en:
- Administraciones de lotería
- Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado
- Plataformas autorizadas
¿Por qué se celebra el 21 de marzo?
Aunque el Día del Padre en España es el 19 de marzo (San José), el sorteo se traslada al sábado más cercano para facilitar la participación.
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