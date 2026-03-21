¿A qué hora es el Sorteo Extra del Día del Padre 2026 de la Lotería Nacional? Dónde ver y premios

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional 2026 se celebra este sábado 21 de marzo, una de las citas más esperadas del calendario de Loterías y Apuestas del Estado con millones de euros en premios.

¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo tendrá lugar a las 13:00 horas (hora peninsular española), siguiendo el horario habitual de los sorteos de sábado de la Lotería Nacional.

Se celebrará en Madrid, en la sede oficial, mediante el sistema tradicional de bombos.

Dónde ver el Sorteo Extra del Día del Padre

El sorteo puede seguirse en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. EL PERIÓDICO también abre un hilo directo con las última hora del sorteo y los números premiados.

Premios del Sorteo Extra del Día del Padre 2026

Este sorteo reparte más de 100 millones de euros en premios con los siguientes premios principales:

Premio Especial : 14.870.000 € a un décimo (una fracción concreta del primer premio)

: 14.870.000 € a un décimo (una fracción concreta del primer premio) Primer premio : 130.000 € al décimo

: 130.000 € al décimo Segundo premio : 25.000 € al décimo

: 25.000 € al décimo Premios adicionales: centenas, aproximaciones, terminaciones y reintegros

En total, el sorteo ofrece una gran cantidad de premios menores, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún retorno.

Precio del décimo y cómo participar

El décimo para este sorteo tiene un precio de 15 euros, un importe habitual en sorteos extraordinarios.

Se puede comprar en:

Administraciones de lotería

Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

Plataformas autorizadas

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