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Lotería Nacional Sorteo Extra del Día del Padre, en directo | Comprobar resultados y números premiados de este sábado 21 de marzo de 2026
Este sábado 21 de marzo se celebra el Sorteo Extraordinario del Día del Padre en el que se reparten un total de 105 millones de euros en premios. Un sorteo de 10 series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete; a un precio de 15 euros el décimo.
En el sorteo se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos. El proceso se realiza de forma pública, con la presencia de un notario y un público en general que puede presenciar el sorteo en vivo o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.
Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de hoy, 21 de marzo
Premio Especial al décimo
Que se premia con 15 millones
Que se premia con 15 millones a un solo décimo
Número: 34.302
Fracción: 0
Serie: 6
Primer premio
34.302
Segundo premio
73.943
Reintegros
6, 3
Premio a las dos últimas cifras (2)
Premio de 30 euros al décimo:
98, 74
Premio a las tres últimas cifras (15)
Premio de 75 euros al décimo:
794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613
Premio a las cuatro últimas cifras (5)
Premio de 375 euros al décimo:
0517, 2146, 8240, 4396, 8174
Así te hemos contado el Sorteo Extraordinario de hoy:
Final del sorteo
Hasta aquí la retransmisión del Sorteo Extraordinario ‘Día del Padre’ de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 15 euros por décimo:
6, 3
Premio Especial al décimo
Que se premia con 15 millones a un solo décimo
Número: 34.302
Fracción: 0
Serie: 6
Primer premio
1.300.000 euros a la serie (130.000 euros por cada décimo):
34.302
Segundo premio
250.000 euros a la serie (25.000 euros por cada décimo):
73.943
Premio a las cuatro últimas cifras (5)
Premio de 375 euros al décimo:
0517, 2146, 8240, 4396, 8174
Premio a las tres últimas cifras (15)
Premio de 75 euros al décimo:
794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613
Premio a las dos últimas cifras (2)
Premio de 30 euros al décimo:
98, 74
Comienza el sorteo
¡Empieza el Sorteo Extraordinario ‘Día del Padre’!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
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