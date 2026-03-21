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Lotería Nacional Sorteo Extra del Día del Padre, en directo | Comprobar resultados y números premiados de este sábado 21 de marzo de 2026

Sorteo Extra del Día del Padre 2026 de la Lotería Nacional

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Este sábado 21 de marzo se celebra el Sorteo Extraordinario del Día del Padre en el que se reparten un total de 105 millones de euros en premios. Un sorteo de 10 series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete; a un precio de 15 euros el décimo.

En el sorteo se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos. El proceso se realiza de forma pública, con la presencia de un notario y un público en general que puede presenciar el sorteo en vivo o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de hoy, 21 de marzo

Premio Especial al décimo 

Que se premia con 15 millones

Que se premia con 15 millones a un solo décimo

Número: 34.302

Fracción: 0

Serie: 6

Primer premio

34.302

Segundo premio

73.943

Reintegros 

6, 3

Premio a las dos últimas cifras (2)

Premio de 30 euros al décimo:

98, 74

Premio a las tres últimas cifras (15)

Premio de 75 euros al décimo:

794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613

Premio a las cuatro últimas cifras (5)

Premio de 375 euros al décimo:

0517, 2146, 8240, 4396, 8174

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