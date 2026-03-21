Conmoción absoluta por el crimen machista: "Me he asomado al balcón y he visto los dos cuerpos en el suelo"

“Ponle una tila. Está muy nerviosa. Lo ha visto”. “Estoy en shock”. Así conversaban dos vecinas en la esquina entre la calle Cardenal Cisneros y camino de Fillas antes de coger una de las mesas que quedan libres en la terraza del bar. “Ha sido horroroso. Estaba desayunando y he escuchado el ruido. Pum, pum, pum, pum. Creía que eran los de la peña de abajo armando jaleo así que me he asomado al balcón y me lo he encontrado todo. Los dos cuerpos en el suelo en medio de la calle”, relata Trini, que vive en el número 4 de la calle en el que ha ocurrido este suceso.

Posteriormente Trini se ha enterado de lo ocurrido y que esas dos personas muertas eran una mujer asesinada y su verdugo, su expareja, que se ha pegado un tiro después de haber engrosado la vergonzosa y dolorosa lista de crímenes machistas en nuestro país, el segundo en Aragón en este 2026.

“Yo no la conocía, no sabía ni quién era. Pero ha sido horroroso”, añade Trini. A su lado, otra vecina, Adiela Nataly, espera a que termine de hablar su amiga antes de intervenir. “Yo sí la conocía. Era clienta suya de la peluquería. Ayer mismo pasé por la tarde para coger hora y hacerme unas mechas hoy por la mañana y me dijo que no podía cogerme porque ya tenía dos chicas”, cuenta la mujer, visiblemente conmocionada. “Era una mujer muy maja, siempre estaba sonriendo”, añade.

Imagen del crimen en Las Fuentes. / EL PERIÓDICO

En el barrio todo el mundo habla de lo mismo. "Ya se podría haber pegado él dos tiros y haber dejado en paz a la mujer", decía un hombre charlando en corrillo con sus vecinas. "Han matado a tiros a la peluquera", exclamaba otro señor en un bar cercano al lugar de los hechos, en la calle Florentino Ballesteros. "Nunca te imaginas que va a pasar algo así en tu barrio y encima un sábado por la mañana. Yo muchos días paso por la puerta de la peluquería para tomar algo en el bar de la esquina", explicaba una joven que se ha acercado hasta el cerco policial para intentar saber algo más.

Cerca de allí, un rato antes, conversaban dos vecinas de la calle en la que ha ocurrido todo. "Madre mía, qué horror", le decía una a la otra. "Estaba desayunando tranquilamente y he escuchado lo que me han parecido golpes. Creía que eran los del taller o el ruido de una persiana o algo. Y ya me he asomado y he visto todo el revuelo y me he dado cuenta de lo que había pasado. Han sido cuatro o cinco disparos por lo menos", lamentaba. "Ya basta. Esto tendrían que arreglarlo y hacer algo", pedía la señora mientras su vecina asentía.

Noticias relacionadas

Ante el horror de lo sucedido enseguida se ha comenzado a correr la voz en el barrio. "Mi mujer trabaja en el centro de mayores de al lado y estaba fumando cuando ha escuchado que pedían ayuda. Ha entrado ha llamar a la policía y ha sido cuando ha escuchado los disparos, así que ya no ha salido", explicaba otro hombre, vecino de la zona.