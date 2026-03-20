Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chuck NorrisHuelga médicos profesoresPrecio gasolinaSánchezTétanosFrancisca CadenasFelipe VIBarcelonaJimmy GraceyGuerra Irán
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 12, 16, 37 y 46 y las estrellas 8 y 10.

El código del Millón ha sido el ZRT49576.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
  2. Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
  3. Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas y las afectaciones al tráfico
  4. El castor acelera su avance por la cuenca del Ebro y se detecta por primera vez en Catalunya
  5. Abril Azabal, alumna becada por Amancio Ortega para estudiar en EEUU, se topa con trabas para hacer la selectividad en Catalunya: 'Te esfuerzas y te tratan así
  6. ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026
  7. Huelga de profesores en Catalunya: ¿Dónde es hoy viernes?
  8. ¿A qué hora es el Sorteo de la ONCE del Día del Padre 2026? Dónde ver y premios

Sorteo Euromillones del viernes 20 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 20 de marzo de 2026

Sanidad investiga el "olvido" de un guante con gasas dentro de una paciente de Alicante durante una operación

Sanidad investiga el "olvido" de un guante con gasas dentro de una paciente de Alicante durante una operación

VÍDEO | Manifestación en Huelva: víctimas de Adamuz recuerdan a los fallecidos mientras piden saber "la verdad"

VÍDEO | Manifestación en Huelva: víctimas de Adamuz recuerdan a los fallecidos mientras piden saber "la verdad"

Huelva se echa a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz: paraguas, velas y un grito que clama justicia

Huelva se echa a la calle dos meses después de la tragedia de Adamuz: paraguas, velas y un grito que clama justicia

El paso de la borrasca Therese por Canarias: 400 incidentes y 2.294 personas sin suministro eléctrico

El paso de la borrasca Therese por Canarias: 400 incidentes y 2.294 personas sin suministro eléctrico

Vídeo | Los asesinos de Francisca Cadenas, ante el juez: una "confesión" peculiar y un incidente

Vídeo | Los asesinos de Francisca Cadenas, ante el juez: una "confesión" peculiar y un incidente

Decenas de miles de profesores colapsan el centro de Barcelona en una nueva protesta histórica: "O negociación o dimisión"

Decenas de miles de profesores colapsan el centro de Barcelona en una nueva protesta histórica: "O negociación o dimisión"