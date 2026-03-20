Sanidad informa de la retirada de la crema solar Fresh baby por tener protección más baja

Sanidad ha informado del cese de comercialización de la crema solar Fresh baby SPF 50 de la marca Ringana y de la retirada del mercado de un lote tras detectarse que ofrece un factor de protección solar inferior al declarado en el etiquetado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) explica que las medidas han sido ordenadas por las autoridades competentes de Austria y comunicadas a través del Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea para productos peligrosos no alimentarios.

Recuerda que el uso de cosméticos con un factor de protección inferior al indicado en el etiquetado puede suponer un riesgo para la salud, al aumentar la probabilidad de sufrir quemaduras en caso de exposición solar prolongada. Este riesgo es especialmente relevante al tratarse de un producto recomendado para bebés a partir de 0 meses y para población infantil.

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La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y aconseja a los consumidores que si tienen alguna unidad del producto no la utilicen y se pongan en contacto con su punto de venta.