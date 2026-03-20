Polémica en Alicante porque un colegio dejó sin comer a una niña de 9 años por una deuda de 400 euros

El colegio Nuestra Señora del Remedio ha defendido ahora que "en ningún caso deja sin comer a ningún alumno", pese a que el director del centro concertado de Alicante reconoció que desde este lunes se había decidido denegar el servicio del comedor escolar a una niña de nueve años porque sus padres debían casi 400 euros en cuotas desde el pasado año. También admitió que llamaron a la madre para que fuera a recogerla a las 12:30 horas y que "ante situaciones así, los niños se quedan bajo custodia y si no vienen los padres, les damos de comer".

La familia de la escolar, a la que la Conselleria de Educación pagaba al centro la mitad de los gastos de manutención, alegó problemas económicos, después de haber estado casi dos años en paro o con contratos de fin de semana. Cuando el colegio le comunicó que iban a expulsar a su niña del comedor, los padres ofrecieron a entregar 100 euros y abonar poco a poco su coste, sin embargo, la dirección del centro educativo aseguró que les pidieron que pagaran al menos 160 euros.

Este jueves, tras denunciar la madre a través de INFORMACIÓN la decisión del colegio y el impacto emocional para su hija y también un día después de que una alicantina haya pagado la deuda y la cuota hasta final de curso para que la niña pueda volver a comer en el colegio, sumado al ofrecimiento de diversas personas para ayudar a la alumna, el colegio diocesano ha emitido un comunicado para defender y justificar su actuación.

La denegación del servicio a la niña ha generado diversas muestras de solidaridad con la familia

En el mismo, también ha culpado a los padres de querer dejar a comer en el colegio a la menor pese a no pagar las cuotas del servicio: "Cuando de forma reiterada un menor es dejado en el centro pese al impago total o parcial del servicio complementario de comedor escolar, la responsabilidad de esa situación no puede recaer sobre el propio menor ni sobre el centro, sino sobre quienes, conociendo dicha circunstancia, lo dejan allí en una situación que exige actuación inmediata".

"En conocimiento de la autoridad competente"

En tales casos, el colegio ha añadido que "se pone la situación en conocimiento de la autoridad competente para que actúe como corresponda y, entretanto, el centro garantiza igualmente la atención alimentaria del menor". Sin embargo, pese a que la niña está becada de manera parcial por la Administración autonómica para poder comer en el colegio, no consta que al menos hasta este martes, cuando ya se le había denegado el servicio a la escolar, la dirección hiciera las gestiones con la conselleria para que pudieran ampliarle la ayuda a la niña.

Además, el mismo director admitió que se había llamado a la madre para que fuera a recogerla ella directamente y no se refirió a ninguna otra autoridad. Tampoco Educación se ha pronunciado hasta ahora sobre este caso ni ha ofrecido explicaciones sobre si era posible ampliar la ayuda a la familia para que la beca fuera completa durante los meses que han tenido de dificultades económicas.

Niños en un comedor escolar de la provincia de Alicante / HECTOR FUENTES

De hecho, el director, que se escudó en que habían estado llamando a los padres durante cuatro meses para buscar "un punto en común", explicó que habían pedido a la familia que gestionaran un informe de vulnerabilidad con Servicios Sociales o con Cáritas para que pudieran hacer frente a la cuota del comedor. "Nosotros ponemos facilidades a los que lo necesitan, entendemos la situación de las familias, pero tienen que entender que se está generando una deuda cada vez más grande", agregó entonces el responsable del centro.

El centro justifica que el comedor escolar es un servicio "voluntario, no lucrativo y no discriminatorio"

Frente a ello, la afectada negó que el centro le haya pedido en ningún momento informes de vulnerabilidad y justificó que la dirección está al corriente de sus problemas económicos porque, entre otras cosas, la asistenta social le abonó otras deudas que tenían contraídas con el colegio.

Noticias relacionadas

De cualquier manera, el centro diocesano ha querido aclarar que el servicio complementario de "comedor escolar es un servicio voluntario, no lucrativo y no discriminatorio, aprobado por el Consejo Escolar". Y a renglón seguido ha recalcado que como cualquier servicio complementario, "su utilización exige el abono del importe correspondiente mientras la familia decida hacer uso del mismo".