ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, en directo | Comprobar resultados y números premiados de este jueves 19 de marzo de 2026

El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE se ha celebrado este jueves 19 de marzo de 2026, con miles de jugadores pendientes del resultado. En total, el sorteo ha repartido más de un millón de premios y ha contado como gran reclamo con un premio mayor de 17 millones de euros a un único cupón.

El número ganador ha sido el 72181, con la serie 072, agraciado con el premio mayor. Además, se han repartido 99 premios de 40.000 euros para los cupones que coinciden con las cinco cifras del número premiado, junto a otros premios y terminaciones.

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En este directo hemos seguido todos los detalles del sorteo y la publicación de los resultados.

Resumen de números premiados en el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre Estos son todos los premios del sorteo del Cupón Extra Día del Padre 2026: 1 premio de 17.000.000 €: 72.181 , serie: 072.

premio de 17.000.000 €: , serie: 072. 99 premios de 40.000 €: 72.181 .

premios de 40.000 €: . 900 premios de 1.500 €: 2.181 .

premios de 1.500 €: . 9.000 premios de 100 €: 181 .

premios de 100 €: . 90.000 premios de 10 €: 81 .

premios de 10 €: . 900.000 premios de 5 €: 1.

¿Dónde cayo el primer premio del Sorteo de la ONCE del Día del Padre el año pasado? En 2025, el Sorteo del Día del Padre de la ONCE cayó en el barrio de El Cabanyal, en Valencia. El cupón agraciado con 17.000.000 euros correspondió en 2025 al número 29491 de la serie 016, vendido en Valencia

¿Cómo cobrar un premio del Sorteo de la ONCE del Día del Padre 2026? Si has jugado online al Sorteo Extra Día del Padre en JuegosONCE y te ha tocado un premio, JuegosONCE lo ingresará automáticamente en la cuenta.

Zuera ya había sido afortunada con otro premio de la ONCE Zuera ya había probado el sabor del triunfo en un sorteo especial de la ONCE. En este caso fue el 11 del 11 de 2014, con el premio principal de un millón de euros y otros premios adicionales

Número vendido en una panadería Los habitantes de Zuera han acabado el Día de San José con una amplia sonrisa. Este pueblo zaragozano ha sido afortunado con el primer premios del Sorteo del Día del Padre de la ONCE. Concretamente, el número premiado ha sido vendido en una panadería de esta localidad.

Lista oficial de premios del Sorteo del Día del Padre Pincha aquí y comprueba la lista oficial de premios del Cupón Extra del Día del Padre 2026.

¿Dónde ha caído el primer premio del Sorteo ONCE del Día del Padre? El municipio de Zuera, en la provincia de Zaragoza, ha sido afortunado con el primer premio del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2026. El número 72.181 y la serie 72 ha sido el número agraciado que ha caído en el este pueblo zaragozano

Cuánto se lleva Hacienda si te toca el premio El primer premio de 17 millones de euros tributa al 20 % sobre la cantidad que excede los 40.000 euros, lo que implica una retención de 3.392.000 euros. El ganador percibirá un importe neto de 13.608.000 euros. El resto de premios, al no superar ese mínimo, están exentos, por lo que cantidades como 40.000, 1.500, 100 o 10 euros se cobran íntegramente.

Reintegro Los cupones acabados en 1 obtienen el reintegro en este sorteo, lo que supone recuperar el importe del cupón: 5 euros.