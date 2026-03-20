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ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, en directo | Comprobar resultados y números premiados de este jueves 19 de marzo de 2026

El sorteo ha repartido un premio de 17 millones de euros y más de un millón de premios

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El Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE se ha celebrado este jueves 19 de marzo de 2026, con miles de jugadores pendientes del resultado. En total, el sorteo ha repartido más de un millón de premios y ha contado como gran reclamo con un premio mayor de 17 millones de euros a un único cupón.

El número ganador ha sido el 72181, con la serie 072, agraciado con el premio mayor. Además, se han repartido 99 premios de 40.000 euros para los cupones que coinciden con las cinco cifras del número premiado, junto a otros premios y terminaciones.

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En este directo hemos seguido todos los detalles del sorteo y la publicación de los resultados.

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