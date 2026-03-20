Euforia en Zuera tras ser agraciada con 21 millones del Cupón del Día del Padre de la ONCE: “Estamos en una nube, no nos lo creemos”

Con euforia y algo de resaca ha amanecido este viernes Zuera, la localidad zaragozana en la que este viernes cayeron 21 millones de euros del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. El número premiado es el 72181, y se vendió repartido en 99 cupones de 40.000 euros y uno más de 17 millones, lo que suma casi 21 millones. Entre las premiadas, Belén Bosqué, que hora después de conocer la noticia ha relatado a este diario cómo la recibieron ella, sus familiares y amigos: "No nos lo creíamos. Salimos enseguida a la calle. Nos vestimos, que estábamos en pijama, salimos a la calle a celebrarlo y muy bien. Es una emoción, súper contentas".

El número premiado fue vendido en esta panadería de Zuera. / RUBÉN RUIZ

"Lo más importante que ha caído todo el premio en Zuera, que eso da mucha alegría al pueblo. En estos momentos hay mucha felicidad", ha compartido Belén desde la panadería de esta localidad zaragozana de unos 8.500 habitantes. Aunque el negocio no es suyo, este viernes por la mañana ha reemplazado a su amiga Chus Puyal, que es la panadera que, junto a José Antonio Durnes Hernández, el cuponero de la ONCE en Zuera, ha vendido los cien cupones que han traído consigo millones. "Como a su marido (de Chus) le ha tocado la serie con otra persona más, se han tenido que ir a Zaragoza a gestionarlo. Yo, que soy su amiga, me he quedado hoy con el despacho de pan", ha explicado. Y lo ha vendido todo. "No me queda ni una barra de pan", ha dicho entre risas.

Belén ha celebrado el premio con lágrimas en los ojos y arropada por su hija, otra de las agraciadas, y su nieta, que nació en diciembre. "Ha venido con el pan bajo el brazo", ha expresado emocionada. La suerte también ha acompañado a otras tantas mujeres de Zuera que forman parte del grupo de amigas de Chus y Belén y que desde el bar Raízes, en la calle Mayor, continuaban con la celebración que empezaron ayer (jueves) al final del día. "Terminamos la noche fenomenal, celebrándolo con las amigas, con mucha gente del pueblo en un bar. En una nube, no nos lo creemos", ha expresado una de ellas, Susana Castillo.

Susana ha explicado que, aunque todas las amigas suelen jugar el Cupón Extra Día del Padre de la ONCE, la emoción al recibir la buena noticia fue mayúscula. El grupo de mujeres compra todos los especiales -Navidad, Día de la Madre, etc.- y tienen el acuerdo de que, si a alguna le toca la serie, la reparten entre todas. Esta vez no han recibido los 17 millones, pero sí 40.000 euros cada una con los que ya planean hacer un viaje. "Tenemos bastantes expectativas. En principio pensábamos hacer un viaje todas para los 60 años, que todavía no los tenemos, pero creo que haremos uno antes", ha relatado entre risas. La sensación es "especial". "No lo había vivido nunca, todas las amigas y el mismo dinero", dice.

Además de viajes y otros planes, Zuera ya se organiza para hacer un recibimiento especial al cuponero José Antonio Durnes Hernández este domingo, ya que ahora está en Huelva en un congreso. También compraron sus cupones del Extra del Día del Padre de la ONCE tanto Ana Eva como Ignacio Padilla, matrimonio que trabaja en el supermercado Covirán. "Estamos muy nerviosos. Llevamos toda la mañana muy alterados. Muy contentos, pero la mañana muy ajetreada, con toda la gente que ha venido", ha indicado Ana Eva, que ha comentado que el pueblo está "muy revolucionado".

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"Ayer (este jueves) fue todo euforia", ha señalado Ignacio. Ana Eva ha añadido que se enteraron a través de los grupos de WhatsApp. "Ni me acordaba que era el sorteo", ha dicho. Incrédulos y repletos de felicidad, atendían a los clientes que les daban la enhorabuena. Repartirán el cupón con sus hijos y familiares. "Y algún viajecico nos haremos", ha puntualizado Ana Eva.