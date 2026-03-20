El nombre de niña que triunfa en Catalunya y que un estudio etiqueta como el más bonito del mundo

Si estás buscando nombre para una niña, hay uno que llega con doble aval: el de las estadísticas y el de un estudio sobre la sonoridad de los nombres. Sofía fue, por primera vez, el nombre más puesto a las niñas nacidas en Catalunya en 2024, con 432 casos, por delante de Júlia y Martina. A escala estatal, Sofía también encabezó la lista de nombres de las niñas recién nacidas en 2024, según el INE.

Parte del atractivo de este nombre se explica también por un estudio divulgativo de la firma My 1st Years, elaborado con el lingüista Bodo Winter, profesor de la Universidad de Birmingham. En aquel análisis, la variante Sophia aparecía como el nombre de niña con mejor sonoridad tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos dentro de las listas estudiadas. Ahora bien, el mismo trabajo admite que no se trata de una verdad universal: parte de nombres populares en inglés y de un modelo fonético con limitaciones, por lo que debe entenderse como una aproximación curiosa, no como una clasificación absoluta del “nombre más bonito del mundo”.

El nombre Sofía tiene origen griego y se asocia a la idea de sabiduría, un significado que ha contribuido a mantenerlo vivo generación tras generación. En catalán, la forma habitual es Sofia, aunque las estadísticas agrupan también la variante con acento en castellano, Sofía. Es un nombre clásico, fácil de pronunciar y de escribir, y al mismo tiempo lo bastante actual como para seguir dominando entre las familias que acaban de tener una hija.

Elegir el nombre de un bebé no es tarea fácil. / ARCHIVO

El éxito de Sofía no es un caso aislado. Entre las niñas nacidas en Catalunya en 2024, después de Sofía aparecen Júlia, Martina, Ona y Mia, lo que confirma la fuerza de los nombres cortos, suaves y muy reconocibles. Para muchas familias, este es precisamente el equilibrio ideal: nombres con personalidad, pero también fáciles de identificar y de recordar.

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Por eso, si tienes este nombre en mente, no solo estás pensando en una opción elegante y con significado: también en uno de los nombres de niña que más gustan hoy en Catalunya. Y eso hace que Sofía sea, ahora mismo, una de las apuestas más sólidas para quien busca un nombre bonito, actual y con recorrido.